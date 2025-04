Elektrokardiografia, czyli EKG

EKG jest bezbolesnym badaniem wykonywanym rutynowo u pacjentów starszych i cierpiących na choroby serca. Pacjent kładzie się na leżance, a do jego kończyn i klatki piersiowej przyczepiane są elektrody, które rejestrują czynność elektryczną serca. Badanie trwa kilka minut i pozwala ocenić miarowość bicia serca, występowanie bloków przewodzenia i skurczów dodatkowych. U niektórych pacjentów arytmia nie występuje jednak stale, a jedynie raz na kilka dni czy raz na kilka godzin. W takim wypadku elektrokardiografia nie jest wystarczającym sposobem na wykrycie choroby.

EKG Holtera

Badanie Holterowskie monitoruje czynność elektryczną serca przez 24 godziny. Pacjentowi przyczepia się do klatki piersiowej elektrody podłączone do aparatu, który musi nosić przypięty do ubrania. Chory powinien utrzymywać w ciągu dnia normalną aktywność, a wszystkie wykonywane czynności zapisywać na otrzymanym w poradni formularzu. Badanie to pozwala na wykrycie zaburzeń rytmu serca, także tych, które pojawiają się napadowo.

Echokardiografia

Badanie echokardiograficzne pozwala obejrzeć serce za pomocą ultrasonografii (USG). Lekarz przykłada pacjentowi do klatki piersiowej głowicę i na monitorze ogląda obraz serca. Badanie to pozwala na wykrycie nieprawidłowości w budowie serca, które mogą być przyczyną arytmii. Czasami echokardiografię wykonuje się przez przełyk. Wówczas głowica jest wprowadzana do przełyku podobnie jak gastroskop.

Badanie elektrofizjologiczne serca

Badanie elektrofizjologiczne serca jest badaniem inwazyjnym wykonywanym w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Do serca pacjenta przez żyły udowe i żyłę szyjną wewnętrzną wprowadza się cewniki, które pozwalają na wykonanie pomiarów elektrofizjologicznych. Badanie pozwala na precyzyjne określenie miejsca generującego nieprawidłowy rytm i dokładne rozpoznanie rodzaju zaburzeń rytmu serca.

Stymulacja przezprzełykowa

W trakcie badania elektrofizjologicznego serca do przełyku pacjenta wprowadza się elektrodę, która ma za zadanie elektrycznie pobudzać lewy przedsionek serca. Badanie może być odbierane jako nieprzyjemne - chorzy odczuwają zwykle pieczenie lub chwilowy ból zlokalizowany za mostkiem lub w przełyku. Stymulacja przezprzełykowa umożliwia ocenę naturalnego rozrusznika serca, ocenę przewodzenia impulsów między przedsionkami a komorami i pozwala na precyzyjne rozpoznanie zaburzeń rytmu serca.

