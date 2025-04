Znaczenie może mieć styl życia

Podróżowanie do stref dużych wysokości oraz nurkowanie, ze względu na występowanie dużych różnic ciśnienia i przez to większe problemy z jego wyrównaniem w zatokach, powoduje zwiększone ryzyko zapalenia zatok. Zanieczyszczenie powietrza i związane z nim uwalnianie się szkodliwych cząsteczek, które następnie osadzają się w zatokach powoduje odczyn zapalny. Palenie tytoniu zarówno czynne jak i bierne zwiększa ryzyko rozwoju zapalenia zatok. Jest to związane z obecnością szkodliwych substancji osadzających się na błonie śluzowej zatok.

Burzliwy przepływ powietrza

Również ograniczona drożność nosa może zwiększać ryzyko zapalenia zatok. Częstą przyczyną są polipy, które umiejscawiając się zarówno w jamie nosowej jak i samych zatokach mogą powodować odczyn zapalny o charakterze przewlekłym. Pozbycie się zapalenia bez usunięcia polipa jest niezmiernie trudne. Nawet skrzywiona przegroda nosa czy wady w obrębie twarzoczaszki (takie jak na przykład rozszczep podniebienia), które powodują przepływ powietrza daleki od idealnego powodują miejscową reakcję zapalną.

Do innej grupy chorób, która może jako pierwszy objaw dawać niepoddające się leczeniu zapalenie zatok jest nowotwór w obrębie zatoki.

Kolejny objaw alergii

Jedną z przyczyn wystąpienia zapalenia zatok może być alergia. Jeśli do tej pory uczulenie objawiało się w postaci kataru, masz szczególnie wysokie ryzyko rozwoju zapalenia zatok. Tkanka wyścielająca zatoki jest bowiem niejako przedłużeniem tkanki w obrębie jamy nosowej. Obrzęk i wydzielina pojawiają się w zatokach podobnie jak w jamie nosowej, przy czym zatoki są przestrzeniami łączącymi się ze światem zewnętrznym za pomocą cieniutkich kanalików. Bardzo łatwo o ich zapchanie, nadkażenie i ból.

Niewydolne rzęski, gęsty śluz

Również część chorób przewlekłych sprawia większe ryzyko chorób zatok. Do sztandarowych przykładów należy mukowiscydoza, która polega na zmianie budowy w obrębie kanałów jonowych i powoduje zaburzenia w obrazie śluzu. Wszelkie zmiany w budowie czy ruchliwości rzęsek uwarunkowane genetycznie są również częstą przyczyną zachorowań.

Powikłanie urazu i działań medycznych

Czy miałeś kiedyś zakładaną sondę żołądkową? Mimo, iż takie rozwiązanie może ratować zdrowie i życie, może stać się również przyczyną zapalenia zatok. Podobnie dzieje się w przypadku urazu głowy, w którym dochodzi do ingerencji w błonę śluzową zatok.