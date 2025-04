fot. Fotolia

Co powoduje rozwój drożdżaków?



Główne przyczyny przerostu Candida albicans to przyjmowanie antybiotyków, sterydów (np. kortyzon i prednizon) oraz tabletek antykoncepcyjnych, a także: zastępcza terapia hormonalna, nieprawidłowa dieta, chemioterapia, radioterapia, nadużywanie alkoholu, stosowanie używek i stres.

Przerostowi drożdżaków sprzyja również zatrucie metalami ciężkimi z plomb amalgamatowych, a także ołowiem i kadmem z zanieczyszczonego powietrza.

Wszystkie wymienione czynniki bezpośrednio lub pośrednio niszczą korzystne bakterie w układzie pokarmowym, umożliwiają tym samym rozwój drożdżaków.

Grzybica rozwija się także pod wpływem diety bogatej w rafinowane cukry i węglowodany, produkty mleczne, alkohol i przetworzone produkty żywnościowe.

Do rozwoju grzyba przyczyniają się też hormony wydzielane pod wpływem silnego stresu. Silny i przewlekły stres podnosi w organizmie poziom kortyzolu – hormonu wytwarzanego przez nadnercza (niewielkie gruczoły znajdujące się nad nerkami). Nadmierna ilość kortyzolu podnosi z kolei poziom cukru we krwi. Wszystko jedno, czy doszło do tego po zjedzeniu batonika czy też pod wpływem silnego stresu – grzyb wykorzystuje cukier jako paliwo do reprodukcji.

Drożdżaki karmią się cukrem



Gdy dojdzie do zaburzenia równowagi organizmu, drożdżaki rozmnażają się; karmią się wtedy cukrem w każdej możliwej postaci – alkoholu, deseru, białej mąki, produktów mlecznych (mleko, ser itp.).

Jak wspomniałam, namnażaniu grzyba sprzyja również stres, który podnosi poziom cukru we krwi. Najpierw pojawiają się łagodne dolegliwości zdrowotne, które – w miarę upływu lat – przyjmują postać coraz poważniejszych schorzeń.

Za wysoką zachorowalność na kandydozę odpowiedzialne są metody leczenia, powszechnie stosowane w zachodnim świecie, a także niezdrowa dieta i nadmierny stres, które dominują w naszym społeczeństwie.

Medycyna zachodnia może zaprzeczać temu, iż drożdżaki prowadzą do wystąpienia licznych dolegliwości zdrowotnych, ale prawda jest taka, że toksyny wydzielane przez grzyba – czyli jego produkty uboczne – zaburzają komunikację międzykomórkową. Prowadzi to do pojawienia się stanów zapalnych i infekcji w tych obszarach organizmu, które są genetycznie najsłabsze.

Fragment pochodzi z książki „Grzyby Candida – przyczyna większości chorób” autorstwa A. Boroch (Wydawnictwo Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą wydawcy.