Dynamiczny rozwój wszystkich dziedzin życia wpływa również na stan zdrowia obywateli krajów rozwiniętych. Według raportu The World Bank jeden na trzech obywateli Unii Europejskiej cierpi na choroby cywilizacyjne. Sytuacja wymusza coraz bardziej innowacyjne podejście do problemu i sposobów leczenia. Jakie są najnowsze osiągnięcia medycyny, które w najbliższych latach pomogą milionom ludzi?

Co to jest innowacja?



Innowacja to każda zmiana, która ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć zupełnie nowy produkt czy usługę. W przypadku segmentu medycznego innowacje są szczególne istotne, ponieważ wraz z postępem cywilizacji wirusy oraz bakterie rozwijają się, uodparniają na leczenie lub śmiertelnie mutują. Jest również wiele wad wrodzonych czy rzadkich chorób genetycznych, na które do tej pory naukowcy nie znaleźli odpowiedzi.

Co więcej, mamy duże pole do popisu przy samych metodach leczenia. W najbliższych latach zamiast ingerencji operacyjnych coraz częściej będziemy słyszeć o zabiegach przy miejscowym znieczuleniu z wypisem do domu nawet już następnego dnia.

Innowacje na przykładzie kardiologii



Przedsionki serca u zdrowego człowieka są oddzielone od siebie szczelną przegrodą. Jednak u niektórych osób w tej przegrodzie znajduje się ubytek, mała dziurka, która przez długi czas nie daje objawów. Kilkudziesięcioletni okres przeciążenia prawej komory w końcu prowadzi do rozwoju niewydolności.

Głównymi objawami u takich pacjentów są postępująca duszność, pojawiające się obrzęki, a także zaburzenia rytmu serca.

Do tej pory osoby cierpiące na ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (tak fachowo nazywa się powyższe schorzenie) były skazane na kilkugodzinną operację, która wiąże się z nacięciem klatki piersiowej oraz z 3 tygodniową rekonwalescencją. W lipcu 2015 w kaliskim szpitalu przeprowadzono innowacyjny zabieg z tzw zapinką Amplatza – do małego nakłucia w pachwinie wprowadzono cewnik, dostarczający do przedsionka zapinkę Ampltaza, która zamyka się i likwiduje wadę serca. Taki zabieg wykonywany jest już w dużych szpitalach klinicznych i akademickich na Zachodzie, a Polsce była to pierwsza próba, która okazała się sukcesem!

Nieocenioną pozycję na mapie zarówno polskiej jak i światowej kardiologii zajmuje Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, która równolegle prowadzi wiele innowacyjnych badań oraz szuka nowych metod leczenia schorzeń związanych z układem krążenia. W 2009 roku, dzięki pracom fundacji, powstała rodzina robotów Robin Heart, która stanowi szansę na wprowadzenie do praktyki klinicznej nowoczesnych, sprawnych narzędzi. Dzięki nim będzie można w szerszym zakresie stosować technikę mniej inwazyjnych operacji, znacznie bezpieczniejszych dla pacjenta i lekarza.

Jak do tej pory przeprowadzono operacje na zwierzętach, dzięki czemu specjaliści mogą wykryć wady wynalazku i ulepszyć je tak, aby w ciągu kilku lat uzyskać doskonałe, nowoczesne narzędzia, pozwalające wykonywać zabiegi mało inwazyjne i do tego na odległość.

Istnieją również metody leczenia, które, mając swoje lata, nadal są nadal bardzo skuteczne. Przykładem jest TAVI, czyli zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej, który polega na wprowadzeniu protezy poprzez system przezskórny i rozprężenie jej w uszkodzonej zastawce bez jej usuwania. Jest to remedium dla osób cierpiących na zwężenie zastawki aortalnej i nie kwalifikujących się do konwencjonalnego zabiegu, czyli jednej z trzech najczęściej występujących chorób układu krążenia. Warto zaznaczyć, że pierwsze tego typu zabiegi przeprowadzono w Polsce już w 2008 r.

Potrzeba nam więcej…



Pozytywnym trendem jest aktywizowanie młodych naukowców i lekarzy do odkrywania nowych metod leczenia. Dzięki innowacyjnym pomysłom mogą oni zdobyć granty na dalszy rozwój badań i ulepszenie swoich wynalazków. Pod koniec 2015 roku dofinansowanie dzięki Funduszom Europejskim to aż 3 mld złotych, dlatego wachlarz możliwości i zakresu badań jest bardzo duży.

Polska jest jednym z krajów, które mają najwięcej osiągnięć w dziedzinie innowacji w medycynie, a dzięki wytrwałości naukowców na pewno w niedługim czasie usłyszymy o najnowszych metodach, które uratują setki ludzi.

