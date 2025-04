Mężczyźni chorują rzadziej

Przyjęło się uważać, że ból głowy to przede wszystkim problem kobiet. Przez długi czas liczba chorych mężczyzn pozostawała zaniżona. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest fakt, że mężczyźni rzadziej szukają pomocy lekarza, mniej narzekają na swoje dolegliwości, niechętnie przyznają się do tego, co uważają za słabość.

Trochę światła na tę sytuację rzuciły anonimowe badania, które polegały na telefonowaniu do przypadkowo wybranych osób i zadawaniu pytań na temat bólów głowy. Wtedy okazało się, że kobiety rzeczywiście cierpią na migrenę częściej (nawet do 25%), lecz choroba ta dotyczy także aż 17% mężczyzn.

Nie tylko dorośli

Migrenowy ból głowy dotyka także dzieci. Rzadko zdarza się wśród najmłodszych.

Można zaobserwować regułę, że im starsza grupa dzieci, tym więcej wśród nich migreników. Odpowiednio w grupach 6, 11 i 15-latków migrena dotyka około 1, 5 i 9% osób. Jej częstość jej największa w wieku dojrzewania, w tym też czasie zaczyna częściej występować u dziewcząt niż u chłopców.

Dzieci często chorują inaczej niż dorośli. Silny ból brzucha w czasie napadu dotyczy 20% nieletnich, podczas gdy tylko 4% dorosłych.

Osoby starsze są zdrowsze

W przypadku migreny to twierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe. Pierwszy atak choroby zwykle pojawia się w wieku ok.10 lat, może zdarzyć się później, lecz bardzo rzadko powyżej 50 lat.

Jeżeli ktoś lata dzieciństwa i młodości ma już za sobą i do tej pory nie cierpiał na migrenę, ryzyko pojawienia się choroby jest minimalne.

Po przekroczeniu ok. 40. roku życia wraz z wiekiem na ogół zmniejsza się częstość i nasilenie napadów bólu.

Osobowość migrenowa

Aby zrozumieć dlaczego jedni chorują a inni nie, przeprowadzono wiele badań. W 1962 roku Bille porównywał dzieci z migreną do zdrowych. Zauważył, że nie ma znaczenie pochodzenie społeczne, inteligencja czy poziom ambicji badanych. Jednak dzieci z bólami głowy częściej miewały koszmary i inne problemy ze snem, napady złości czy też chorobę lokomocyjną. Były bardziej lękliwe, spięte, mniej wytrzymałe i nieodporne na stres.

Inne badania, także wśród dorosłych, wykazały częstsze występowanie depresji, niepokoju i zamartwiania się wśród chorych. Nie znaleziono natomiast różnic w zachowaniu, osiągnięciach.

Nie daleko pada jabłko…

Migrena może występować rodzinnie. Około 50% chorych ma wśród bliskiej rodziny osoby z podobnymi dolegliwościami. Okazuje się, że szczególnie narażeni na chorobę są ci, których matka na nią cierpi.

Jeśli oboje rodziców dotkniętych jest migreną, ryzyko jej wystąpienia u dziecka sięga 70%.

