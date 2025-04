Przykre skutki menopauzy

Niedobór hormonów jajnikowych w okresie około menopauzalnym prowadzi do wielu zmian w organizmie, m. in. do ustania menstruacji. Mogą pojawić się także dokuczliwe zmiany naczynioruchowe dające nieprzyjemne uderzenia gorąca i nadmierną potliwość. Dość częste są zaburzenia emocjonalne, które często prowadzą do wycofania się z aktywnego trybu życia. Ponadto, mogą wystąpić także zaburzenia pamięci i koncentracji.

Czy warto stosować terapię hormonalną?

Objawy menopauzy mogą być łagodzone hormonalną terapią zastępczą, jeśli oczywiście nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. W takiej terapii podawane są naturalne hormony, które mają zastąpić estrogeny i naśladować naturalny cykl miesiączkowy. W związku z tym funkcjonowanie organizmu sprzed menopauzy zostaje zachowane w czasie stosowania leków.

Zaburzenia hormonalne mogą prowadzić do miażdżycy, osteoporozy i otyłości.

Zastosowanie tej terapii u większości pacjentek przynosi znaczną poprawę i zmniejsza niekorzystne i nieprzyjemne objawy około menopauzalne. Zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, osteoporozy i zachorowania na raka piersi.

Leki łagodzące objawy menopauzy

Aby zachować kondycję organizmu należy pamiętać o zdrowym trybie życia, czyli o sporcie oraz diecie. Jadłospis powinien być urozmaicony o zmniejszonej ilości kalorii.

Natomiast wysiłek fizyczny regularny i w odpowiedniej dawce. Obok tego znaczący jest również dobór odpowiednich składników:

Pluskwica groniasta, dzięgiel chiński, niepokalanek mnisi, drapacz lekarski - są często polecane kobietom w tym okresie około menopauzalnym.

Warto przyjmować naturalną dawkę energii w postaci koenzymu Q10 .

. Istotne jest również zapewnienie organizmowi właściwej ilości minerałów, przede wszystkim wapnia i witaminy D, A, E i C (także w warzywach i owocach)

(także w warzywach i owocach) Dobrze tolerowana prze kobiety jest też lecytyna, bogata w fitoestrogeny (mają one właściwości usprawniające metabolizm lipidów)

Zioła i preparaty pochodne