Kwas solny głównym winowajcą

Za objawy choroby refluksowej i rozwój zapalenia błony śluzowej przełyku odpowiada kwaśny sok żołądkowy. Składnikiem odpowiadającym za jego kwaśny charakter jest kwas solny, produkowany w żołądku. Kwas solny jest wytwarzany przez tzw. komórki okładzinowe żołądka, a następnie za pomocą specjalnego nośnika (zwanego pompą protonową) wydzielany do światła żołądka. Produkcję i wydzielanie kwasu solnego pobudza jeden z hormonów przewodu pokarmowego - histamina.

Z wymienionych powyżej powodów zahamowanie wytwarzania i wydzielania kwasu solnego jest jedną z najważniejszych strategii leczenia choroby refluksowej przełyku. Stosowane są tutaj różne grupy leków:

Inhibitory pompy protonowej (IPP) - leki te blokują białko odpowiadające za wydzielanie kwasu solnego do światła żołądka. Główni przedstawiciele tej grupy to omeprazol, lansoprazol i pantoprazol. Mają formę tabletek i są przyjmowane rano przed jedzeniem przez okres 2-4 tygodni. Wielu chorych wymaga leczenia przewlekłego. Antagoniści receptora histaminowego H2 (np. ranitydyna, cymetydyna) - ich działanie polega na niwelowaniu pobudzającego wpływu histaminy na wytwarzanie kwasu solnego. Ponieważ kwas solny produkowany jest głównie nocą, ważne jest, aby stosować lek przed snem. Zwykle należy przyjmować także dodatkową dawkę rano. Leki te mogą być stosowane zarówno samodzielnie, jak i łączone z inhibitorami pompy protonowej.

W łagodniejszych postaciach choroby refluksowej skuteczne bywają leki zobojętniające kwas solny i osłaniające błonę śluzową przed jego działaniem. Należą tutaj dostępne bez recepty preparaty glinu i magnezu oraz sukralfat. Przyjmuje je się zwykle kiedy pojawiają się dolegliwości - po jedzeniu, na noc. Mają różne postaci - galaretki, zawiesiny czy tabletek do żucia.

Jak poprawić perystaltykę w chorobie refluksowej?

W leczeniu choroby refluksowej stosuje się także leki prokinetyczne. Poprawiają one perystaltykę, czyli „ruchliwość” przewodu pokarmowego, dzięki czemu żołądek opróżnia się szybciej. Zwiększają poza tym napięcie zwieracza przełyku, co zapobiega cofaniu się treści pokarmowej do przełyku. W naszym kraju dostępne są 2 leki z tej grupy: cisapryd i metoklopramid. Ze względu na działania niepożądane środki te nie są stosowane powszechnie.

