Polip gruczolakowy

Gruczolak to łagodny nowotwór nabłonka płaskiego (wyściełającego narządy). Słowo „nowotwór” użyte jest w definicji jako synonim nowej tkanki, której rozrost nie jest wynikiem rozwoju, ale pojawia się w czasie życia jako pewnego rodzaju „dodatek” do istniejących narządów. Gruczolak nie spełnia żadnej funkcji w organizmie. Jest naroślą zbudowaną z komórek bez znaczenia fizjologicznego.

Komórki gruczolaka są w pełni rozwinięte, nie mają potencjału do ewolucji w żadne inne struktury. Gruczolak przeszkadza jedynie organizmowi samą swoją obecnością - zużywa energię na tworzenie nowych naczyń krwionośnych, zajmuje miejsce przeznaczone dla innych struktur lub uciska na inne narządy. Powstaje z tkanki gruczołowej, czyli takiej, która wydziela pewne substancje. Sam gruczolak nie wydziela żadnych toksyn ani hormonów. Nie daje przerzutów, czyli nie odnawia się w innym miejscu ciała. Jest to więc nowotwór łagodny.

Polip gruczolakowy to najbardziej rozpowszechniony rodzaj polipa w populacji. Jeśli jest bardzo mały (o średnicy poniżej 1 cm), przebiega bezobjawowo. Niesie ze sobą ryzyko przekształcenia się w raka jelita grubego.

Prawdopodobieństwo przekształcenia się polipu gruczolakowego w nowotwór złośliwy zależy przede wszystkim od:

budowy komórek polipa - ich ocena jest możliwa dopiero po pobraniu materiał z jelita grubego i jego oceny pod mikroskopem – im bardziej niedojrzałe komórki, tym większe jest to ryzyko,

wielkości polipa - im większy, tym większe jest ryzyko,

budowy samego polipa - im większa jego podstawa, tym bardziej prawdopodobne jest przekształcenie się zmiany w raka.

Polip zapalny

Biorąc pod uwagę komórki tych tworów, nie spełniają one warunków koniecznych do bycia polipem. Tak naprawdę są to fragmenty błony śluzowej jelita, powstające w przebiegu chorób zapalnych jelit (np. choroby Leśniowskiego-Cronha lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego). Śluzówka zajęta procesem zapalnym, gdy jest uszkodzona lub próbuje się zregenerować, może przypominać polip. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie histologiczne pod mikroskopem.

Polip hiperplastyczny

Jest to rodzaj polipów jelita grubego, które mają tendencję do występowania głównie w odbytnicy i w esicy, czyli w końcowych odcinkach jelita grubego. Wyglądem zewnętrznym bardzo przypominają gruczolaki, różnią się jednak budową komórkową. Dają podobne objawy do zwykłych gruczolaków, a co więcej - mogą się przekształcać zarówno w gruczolaki, jak i w raka jelita grubego. Podejrzenie mataplazji (przemiany) w nowotwór nasuwa duża ilość polipów hiperplastyczych oraz zmiany, których średnica przekracza 1 centymetr.

