Chorzy na atopowe zapalenie skóry (AZS) muszą ściśle przestrzegać kilku zasad dotyczących materiałów odzieży czy bielizny, które noszą. Niewłaściwie dobrana odzież może nasilić dwa podstawowe objawy AZD: wyprysk skórny oraz świąd. Dlatego w leczeniu i profilaktyce atopowego zapalenia skóry odzież jest jednym ze środków terapeutycznych. Warto stosować odpowiednią odzież i bieliznę profilaktycznie, nie tylko w stanach zapalnych czy nasileniu objawów.

Reklama

Czy istnieje tkanina idealna dla osób z AZS?

Tkanina idealna to przede wszystkim niedrażniąca nadwrażliwej skóry, kontrolująca temperaturę ciała, usuwająca nadmiar wilgoci bez wysuszania skóry, antybakteryjna, antystatyczna. Wrażliwej lub chorej skórze często poleca się bawełnę. Jest to zdrowy, organiczny i naturalny materiał, który ze względu na obecność wystających mikrowłókien może jednak okazać się niewystarczający dla topików. Poza tym obróbka techniczna bawełny nie jest wolna od wielu środków chemicznych, na które może wystąpić uczulenie.

Na etapie produkcji bawełna ma kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi takimi, jak: barwniki, środki zmiękczające, środki chroniące materiał przed zabrudzeniem, wodą i zagnieceniami, mogą zawierać też produkty ropopochodne. Osoby z alergią skórną szczególnie muszą zwracać uwagę na rodzaj bawełny, z której wykonane są ubrania i wybierać bawełnę organiczną, która nie powinna wywoływać podrażnienia związkami chemicznymi skomplikowanego procesu produkcji.

Tkaniny syntetyczne też nie są polecane do noszenia przez chorych na wyprysk atopowy. Nylon może wywołać alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry i pokrzywkę kontaktową. Syntetyczne materiały mogą powodować znacznie większe swędzenie i dyskomfort niż bawełna u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.

Zobacz też: Atopowe zapalenie skóry - poradnik

Reklama

Szlachetny jedwab

Lecznicze właściwości jedwabiu znane są od wieków. Niedawno odkryto także jego zbawienne działanie dla skóry alergików. Dzięki swoim właściwościom pielęgnuje i leczy w naturalny sposób skórę osób z AZS. Skład chemiczny włókna jedwabiu jest bardzo zbliżony do komórek naskórka człowieka, dzięki czemu jedwabne materiały są niezwykle przyjazne i delikatne dla wrażliwej skóry dzieci i dorosłych. Jedwab bardzo dobrze absorbuje wilgoć z otoczenia. Ma to bardzo istotne znaczenie terapeutyczne, gdyż wilgotność (i wychłodzenie) skóry jest czynnikiem wzmagającym potliwość i świąd zwłaszcza u dzieci. Zaletą jedwabiu jest jego zdolność do termoregulacji w efekcie, czego ciało nie poci się, co jest częstym zjawiskiem w czasie snu dzieci z problemami skóry. Bielizna jedwabna oddycha i jednocześnie izoluje, nie zakłócając naturalnej temperatury ciała człowieka. Hipoalergiczność jedwabiu to bezcenna cecha dla osób o wrażliwej skórze, podatnej na uczulenia. Naturalny, oczyszczony jedwab jest antystatyczny, nie kumuluje roztoczy i kurzu dnia codziennego. Odpowiednio pielęgnowany na długo zachowuje swą wytrzymałość i cenne właściwości, gwarantując komfort użytkowania. Noszenie jedwabnej odzieży wskazane jest nie tylko dla osób z atopowym zapaleniem skóry, ale także dla alergików.

Polecamy: Jak wykurzyć roztocza?

Źródło informacji: Asmediadesign, Dermasilk