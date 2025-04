Za odbieranie dźwięków z otoczenia odpowiedzialne jest ucho zewnętrzne. Następnie fale dźwiękowe docierają za pośrednictwem przewodu do ucha środkowego. Tam za pomocą układu kosteczek zostają przemienione w impulsy elektryczne, które pobudzają receptory słuchowe znajdujące się uchu wewnętrznym. Impulsy te są przewodzone poprzez nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII nerw czaszkowy) do jąder znajdujących się w pniu mózgu, które pośredniczą w przepływie informacji o bodźcu słuchowym do pierwszorzędnej kory słuchowej znajdującej się w płacie skroniowym. Chorzy z uszkodzeniem wyżej opisanych struktur skarżą się na niedosłuch oraz gwizdy, szumy i trzaski w uszach.

Przeczytaj: Na czym polega uszkodzenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego?

Reklama

Rodzaje zaburzeń słuchu

Wyróżniamy trzy typy zaburzeń słuchu: typ przewodzeniowy, odbiorczy i ośrodkowy.

Typ przewodzeniowy – są to zaburzenia wynikające z przeszkody, jaką napotyka fala dźwiękowa na swojej drodze. Przyczyną tego stanu może być duża ilość woskowiny w przewodach słuchowych lub wysięk w obrębie ucha środkowego. Są to sytuacje zazwyczaj niezbyt groźne dla chorego. Charakterystyczne jest to, zachowanie przewodzenia kostnego po stornie niedosłuchu.

Zaburzenia słuchu typu odbiorczego związane są z uszkodzeniem n.VIII. Najczęściej spowodowanym przez czynniki zakaźne – wirusy świnki, odry i grypy oraz bakterie. Typowe jest wówczas szybkie narastanie objawów i jednostronna głuchota. Spośród bakterii n. VIII najczęściej jest atakowany przez meningokoki, pneumokoki oraz zakażenie Haemophilus influenzae. Wywołują one trwałe i znaczne upośledzenie słuchu lub obustronną głuchotę. Istotną przyczyną uszkodzeń nerwu przesionkowo-ślimakowego jest też tzw. ototoksyczne działanie leków! Jest ono charakterystyczne dla szczególnego rodzaju antybiotyków – aminoglikozydów.

Zaburzenia typu ośrodkowego są najczęściej spowodowane uszkodzeniem jąder, które pośredniczą w przekazywaniu impulsu do kory słuchowej.

Ważne przyczyny utraty słuchu

Nagła utrata słuchu bardzo często jest powikłaniem procesu zapalnego, które dotyczy nerwów przedsionkowo-ślimakowych. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że zagraża trwałą utratą słuchu. Gdy niedosłuch narasta stopniowo i towarzyszą mu objawy porażenia nerwu twarzowego tj. osłabienie mięśni mimicznych twarzy i zaburzenia smaku należy podejrzewać proces nowotworowy! Najczęściej jest to nerwiak osłonkowy nerwu słuchowego. Postępowaniem z wyboru jest usunięcie guza, które u części pacjentów przynosi poprawę.

Polecamy: Jakie są przyczyny zaburzenia węchu?

Reklama

Jak postępować w przypadku wystąpienia niedosłuchu?

Utrata słuchu jest bardzo niepokojącym objawem. Bez względu na to, czy występuje nagle, czy narasta w czasie nie należy jej lekceważyć i zaleca się jak najszybszy kontakt z lekarzem!