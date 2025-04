Brak widocznych objawów sarkoidozy

Niestety sarkoidoza nie jest chorobą łatwą do zdiagnozowania. Jest wiele charakteryzujących ją objawów, jednak problem polega na tym, że nierzadko sarkoidoza nie daje ich wcale. Skoro nie ma dolegliwości, to tak jakby nie było choroby. Ta zasada działa jednak tylko na krótką metę, ponieważ w większym stopniu zaawansowania sarkoidoza nie tylko daje objawy, ale jest cięższa do wyleczenia lub kontrolowania. Dlatego nie należy lekceważyć występujących objawów, które mogą wskazywać na sarkoidozę.

Sarkoidoza - choroba o wielu twarzach

Sarkoidoza może przebiegać bezobjawowo. Dla choroby charakterystyczne są także niespecyficzne objawy – tak zwane ogólne, jak: zmęczenie, osłabienie, utrata masy ciała czy nieznacznie podwyższona temperatura. Same objawy mogą niewiele pomóc w postawieniu rozpoznania sarkoidozy, informują jednak o pewnej nieprawidłowości. Często występuje zmniejszona aktywność limfocytów T krwi obwodowej oraz limfopenia (zmniejszona ilość limfocytów). Ponadto w badaniu białek krwi stwierdza się zmniejszone stężenie albumin i zwiększenie stężenia wszystkich immunoglobulin. Jeśli chodzi o badania bardziej specyficzne można zaobserwować zwiększoną aktywność ACE (enzymu konwertującego angiotensynę) oraz podwyższone stężenie receptorów dla interleukiny-2 (ich wytwarzanie jest większe w wyniku działania limfocytów CD4 – patrz artykuł o przyczynach sarkoidozy). Nieco rzadszym objawem, który można wykryć przy pomocy badań dodatkowych, jest hiperkalcemia i hiperkalciuria (podwyższone stężenie wapnia we krwi i w moczu).

Nie tylko badanie krwi

Z poprzedniego akapitu można by błędnie wywnioskować, że objawy sarkoidozy są do wykrycia tylko w badaniu krwi obwodowej.

Kolejną bardzo ważną, bo dającą się negatywnie odczuć choremu, grupą objawów są objawy narządowe. Ponieważ sarkoidoza zajmuje różne narządy chory może zgłaszać dolegliwości typowe dla umiejscowienia: kaszel, rumień guzkowaty, zaburzenia wzroku, duszność, suchość oczu i wiele innych.

Szybkie wykrycie sarkoidozy zwiększa szanse na leczenie

Nie zawsze tak jest, jednak w większości przypadków sarkoidoza wykryta we wczesnej fazie zaawansowania daje duże szanse na wyleczenie lub kontrolę choroby w dalszym okresie, dlatego warto się co jakiś czas przebadać, zwłaszcza gdy zaobserwujemy niepokojące objawy.