Zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, w skrócie IBS) jest jedną z najczęstszych przypadłości w obrębie przewodu pokarmowego. Szacuje się, że ponad 10% społeczeństwa cierpi na IBS i co druga osoba zgłaszająca się do lekarza z powodu dolegliwości żołądkowo-jelitowych usłyszy taką właśnie diagnozę.

Kiedy chory zgłasza się do lekarza, następuje długi z reguły okres badań diagnostycznych. Wykonywane są badania krwi, stolca, moczu, kolonoskopia, czasem także zdjęcia rentgenowskie. Prawidłowe wyniki wszystkich tych badań pozwalają zazwyczaj na rozpoznanie zespołu jelita drażliwego. Pacjent odczuwa ulgę, ponieważ okazuje się, że za jego dolegliwościami nie stoi ciężka choroba jak np. nowotwór jelita grubego. IBS jest jednak chorobą przewlekłą, co oznacza, że objawy mogą utrzymywać się nawet przez całe życie. Może tu dojść do niebezpiecznej sytuacji - tłumaczenia sobie wszystkich objawów ze strony przewodu pokarmowego zespołem jelita drażliwego. Osoba z IBS może bowiem zachorować na inną chorobę.

Do objawów, które powinny nas zaniepokoić należą:

niewyjaśniony spadek masy ciała mimo braku zmian w sposobie odżywiania się,

występowanie dolegliwości nocą, budzenie się ze snu np. z powodu biegunki,

gorączka ,

, pojawienie się domieszki krwi w stolcu,

bladość, uczucie zmęczenia,

bóle i obrzęki stawów,

stawów, dolegliwości ze strony narządów płciowych u kobiet: nieprawidłowe krwawienia , ból podczas stosunku,

, ból podczas stosunku, brak poprawy mimo stosowanego leczenia.

Uwaga na raka jelita grubego!

Rak jelita grubego jest najgroźniejszą chorobą, której objawy można pomylić z zespołem jelita drażliwego. Dolegliwości takie jak nagłe chudnięcie czy obecności krwi w stolcu powinny jak najszybciej zostać zgłoszone lekarzowi. Początek objawów typowych dla IBS u osoby powyżej 50 roku życia również wymaga dokładnych badań (kolonoskopia z pobraniem fragmentów tkanek do oceny mikroskopowej) celem wykluczenia choroby nowotworowej. Podobnie jest u młodszych osób, u których w rodzinie wystąpiły przypadki raka jelita grubego. Każdy chory na zespół jelita drażliwego powinien regularnie zgłaszać się na badania kontrolne i zgłaszać niepokojące go objawy. Wczesne wykrycie choroby nowotworowej zwiększa wielokrotnie szanse na wyleczenie.

