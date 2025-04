Ból w klatce piersiowej

Podstawowym objawem choroby niedokrwiennej serca jest ból w klatce piersiowej. Ma on charakter gniecenia, dławienia lub pieczenia. Lokalizuje się za mostkiem, może promieniować do ramion, lewej ręki (rzadziej do prawej), do szyi lub żuchwy. Pojawia się nagle pod wpływem wysiłku fizycznego lub silnych emocji. Po odpoczynku lub przyjęciu podjęzykowo nitrogliceryny ustępuje w przeciągu kilku minut. Ból i towarzyszące mu nieprzyjemne wrażenia w przewlekłej chorobie wieńcowej są mniej nasilone niż w zawale.

Kołatanie serca

U niektórych osób jedynym objawem choroby wieńcowej jest uczucie niemiarowego bicia serca. Dzieje się tak, gdy niedokrwiony jest układ bodźcoprzewodzący serca. Odpowiada on za przekazywanie sygnałów do komórek mięśnia sercowego. Włókna nerwowe przestają działać prawidłowo, kiedy tętniczki je zaopatrujące są objęte miażdżycą. Wówczas serce kurczy się w sposób nieskoordynowany i nieefektywny. Dzieje się tak np. w migotaniu przedsionków, kiedy to przedsionki kurczą się w innym rytmie niż komory serca.

„Maski” dławicy piersiowej

Choroba niedokrwienna serca nie w każdym przypadku objawia się bólem. „Maski” dławicy piersiowej, czyli jej równoważniki są to objawy niedokrwienia mięśnia sercowego inne niż ból zamostkowy. U chorych w podeszłym wieku objawem takim może być duszność, zmęczenie lub omdlenie, czy też stan przedomdleniowy. W przypadku niedokrwienia dolnej ściany serca mogą pojawić się nudności i wymioty.

Stopnie nasilenia objawów choroby niedokrwiennej serca

Ból jest objawem subiektywnym, natomiast natężenie wysiłku przy jakim występuje już nie. Na tej podstawie powstała skala nasilenia objawów. Dzięki temu można zakwalifikować pacjenta do odpowiedniej grupy, co ułatwia decyzję o leczeniu.

Skala zaawansowania objawów choroby niedokrwiennej serca:

Codzienne czynności nie powodują objawów dusznicy bolesnej. Ból występuje tylko przy większym, gwałtownym lub długotrwałym wysiłku związanym z pracą lub rekreacją. Niewielkie ograniczenie codziennej aktywności. Ból pojawia się po przejściu więcej niż 200m, przy wejściu po schodach na więcej niż jedno piętro w zwykłym tempie lub podczas szybkiego chodzenia, a także podczas wysiłku wykonywanego na zimnym powietrzu, po posiłku lub w sytuacji stresowej. Znaczne ograniczenie aktywności. Dolegliwości pojawiają się już po przejściu mniej niż 200m oraz przy wchodzeniu po schodach na jedno piętro. Każda aktywność wywołuje ból, może on występować także w spoczynku.

