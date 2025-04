Biegunka - główny objaw infekcji przewodu pokarmowego

Zwykle infekcje układu pokarmowego nie są groźne, jednak ich nieprzyjemne objawy mogą dać się choremu mocno we znaki, tak że nie może przez kilka dni dojść do siebie. Najczęstszym objawem infekcji przewodu pokarmowego jest biegunka. Jej charakter i długość trwania jest zależny od etiologii choroby. Jest ona spowodowana zaburzeniem funkcji jelit przez wirusy lub bakterie, co powoduje, że więcej wody jest wydalanej ze stolcem z organizmu niż normalnie. O biegunce mówimy wtedy, kiedy luźne stolce pojawiają się co najmniej 2-3 razy na dzień. Czasami w kale może pojawić się krew, śluz czy ropa. Zazwyczaj jest to objawem, że biegunka jest spowodowana bakteryjną infekcją układu pokarmowego co powinno skłonić do wizyty u lekarza. Biegunka trwa zwykle kilka, kilkanaście godzin i ustępuje samoistnie bez specjalnego leczenia, pacjent wymaga jedynie właściwego nawodnienia.

Przeczytaj: Gdy biegunka daje w kość - postać ostra

Reklama

Kiedy dochodzi do nudności i wymiotów?

Innym częstym objawem infekcji przewodu pokarmowego są nudności i wymioty. Bardzo często towarzyszy infekcjom bakteryjnym jelit co jest spowodowane toksynami wytwarzanymi przez te drobnoustroje podrażniającymi cały przewód pokarmowy. Jest to swoisty odruch obronny organizmu przed zatrutym jedzeniem. Wymioty tak jak biegunka pomagają wydalić jak najszybciej przyczynę zatrucia. Zwykle wymioty w przebiegu chorób infekcyjnych ustępują samoistnie w przeciągu 1-2dni.

Biegunce i wymiotom mogą też towarzyszyć bóle brzucha. Zwykle są one kurczowe i zlokalizowane w śródbrzuszu lub nadbrzuszu, ale mogą mieć też inny charakter. Brzuch jest także bolesny przy dotyku. Przy bardzo silnych bólach brzucha myślimy raczej o tzw. „ostrym brzuchu” wymagającym interwencji chirurgicznej niż o infekcyjnej chorobie układu pokarmowego. W infekcjach o podłożu bakteryjnym pojawia się zwykle gorączka, nawet bardzo wysoka. Mogą się pojawić także objawy odwodnienia, czyli np. osłabienie, senność, męczliwość, suchość w ustach, a przy ciężkim odwodnieniu objawy z innych narządów niż jelita. Jeśli infekcja jest spowodowana bakteriami to czasem, bardzo rzadko, zdarza się że przedostają się one do krwi i choroba staje się uogólniona na cały organizm.

Polecamy: Jakie mogą być powikłania chorób infekcyjnych układu pokarmowego?

Zatrucie pokarmowe trudno pomylić zazwyczaj z inną chorobą. Zwykle są dokuczliwe, ale szybko samoistnie mijają. Jeżeli jednak tak się nie dzieje, należy skontaktować się z lekarzem.