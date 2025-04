Nowotwory ucha mają różne objawy, z zależności od tego, czy proces choroby dotyczy ucha zewnętrznego, środkowego czy wewnętrznego.

Ucho zewnętrzne

Nowotwory małżowiny usznej to najczęściej rak płaskonabłonkowy i rak podstawnokomórkowy. Nie dają zbyt wielu objawów, łatwo je jednak zauważyć.

Rak płaskonabłonkowy przybiera często postać głębokiego owrzodzenia, powodującego ból, krwawiącego łatwo, nawet przy niewielkich urazach. Rak podstawnokomórkowy występuje jako wałowate, twarde zgrubienie na obrąbku (brzegu) małżowiny. Na małżowinie usznej może występować również czerniak, ta lokalizacje jest jednakże rzadka.

Łagodne nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego to najczęściej narośla kostne, kostniaki i guzy wywodzące się z gruczołów łojowych i woskowinowych. Zmiany te często są bezobjawowe. Gdy są duże, mogą jednak prowadzić do zamknięcia przewodu słuchowego, co powoduje przewodzeniowe upośledzenie słuchu. Czasami dają dolegliwości bólowe.

Nowotwory złośliwe przewodu słuchowego, nie są częste. Zazwyczaj występuje rak płaskonabłonkowy. Początkowe objawy nowotworu są niecharakterystyczne. Mogą przypominać przewlekłe zapalenie ucha, charakteryzują się:

silnym bólem ucha,

krwistym wyciekiem,

niedosłuchem przewodzeniowym.

Ból ucha niereagujący na leki przeciwbólowe, czy przedłużający się stan zapalny, powinien budzić niepokój i być powodem wizyty u lekarza.

Ucho środkowe

Nowotwory ucha środkowego mogą dawać różnorodne objawy. Zależą one od wielkości guza oraz od naciekanych przez niego struktur. Najczęstszym nowotworem ucha środkowego jest kłębczak. Z reguły jest to zmiana łagodna, w 4-6% może być jednak złośliwy. Najbardziej charakterystycznym objawem jest pulsujący szum uszny. Inne objawy zależą od lokalizacji.

Kłębczak umiejscowiony w jamie bębenkowej powoduje:

- niedosłuch przewodzeniowy,

- zaburzenia równowagi,

- zawroty głowy,

- uczucie pełności w uchu,

- krwawienie z przewodu słuchowego zewnętrznego.

Kłębczak szyjny ma podobne objawy jak guz chromochłonny nadnerczy: objawy napadowe – poty, kołatanie serca, blednięcie.

Ucho wewnętrzne

Nowotwory ucha wewnętrznego i piramidy kości skroniowej to m.in.: guz woreczka endolimfatycznego, perlak wrodzony piramidy i nerwiak nerwu VIII. Perlak i nerwiak należą do nowotworów łagodnych. Charakterystyczne objawy, w przypadku tych zmian:

odbiorcze upośledzenie słuchu,

zaburzenia równowagi,

niedowład, a później porażenie nerwu twarzowego.

Podsumowując, objawy nowotworów ucha mogą być różne, w zależności od lokalizacji guza. Zawsze jednak podejrzenie zmian nowotworowych powinny budzić takie objawy jak: ból ucha bez znanej przyczyny, niereagujący na środki przeciwbólowe, przedłużające się objawy stanu zapalnego, krwisty wyciek z ucha. W przypadku takich dolegliwości należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza.