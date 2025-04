Zakażenie wirusem HCV następuje przez kontakt z krwią i jej pochodnymi lub drogą płciową, możliwe jest także zakażenie okołoporodowe. Czynniki ryzyka zakażenia to między innymi chorzy poddawani hemodializom, uzależnieni od narkotyków dożylnych, inwazyjne procedury diagnostyczne i lecznicze, leczenie preparatami krwi, bliski kontakt z chorym na WZW typu C.

Objawy ostrego zapalenia wątroby

Okres wylęgania ostrego zapalenia wątroby wywołanego przez wirusa HCV wynosi średnio 50 dni. Bardzo często zakażenie przebiega skąpoobjawowo. Może pojawić się osłabienie, bóle mięśni, stawów, stany podgorączkowe. Podstawowym objawem w badaniu przedmiotowym jest mierne powiększenie wątroby.

Przebieg zakażenia

Eliminacja wirusa następuje u 15-50% chorych i w niepowikłanym ostrym WZW typu C pełny powrót do normalnej aktywności życiowej i pracy następuje maksymalnie do 6 miesięcy. U pozostałych chorych rozwija się zapalenie przewlekłe, a u 5-20% z nich dochodzi w ciągu 20-25 lat do marskości wątroby.

Rozpoznanie

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się podwyższony poziom aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej oraz bilirubiny. Badania wirusologiczne i serologiczne stanowią jednak podstawę rozpoznania. Wykrywa się w surowicy przeciwciała anty-HCV. W ostrym WZW typu C nie ma wskazań do rutynowego wykonania biopsji wątroby.

Leczenie i monitorowanie chorego

Leczenie ostrego WZW typu C, podobnie jak innych postaci ostrego zapalenia wątroby, jest objawowe. Zaleca się odpoczynek, ograniczenie aktywności fizycznej, zakazane jest spożywanie alkoholu. Niekiedy stosuje się leki - między innymi interferon. Chorych obowiązuje ponadto kontrola wirusologiczna po 6 miesiącach, w celu wykluczenia zapalenia przewlekłego. Czynniki ryzyka rozwoju przewlekłego WZW to zakażenie związane z przetoczeniem krwi, duża ilość przetoczonej krwi, bezobjawowy przebieg ostrej fazy zakażenia, płeć męska, wiek powyżej 40 lat w chwili zakażenia.

Rokowanie

Zwykle zakażenie przebiega łagodnie, niekiedy jednak zdarzają się przypadki nadostrego lub piorunującego zapalenia wątroby, które mogą doprowadzić do niewydolności narządu i źle rokują.

Zapobieganie WZW C

W zapobieganiu zakażeniu HCV najważniejsze jest przestrzeganie ogólnych zasad zapobiegania zakażeniom przenoszonym przez krew. Nie ma niestety swoistych metod profilaktyki w postaci szczepionki. Należy poinformować również chorego o ograniczeniu ryzyka zakażenia innych osób, chroniąc je przed kontaktem z jego rzeczami osobistymi, które mogą być skażone krwią, na przykład szczoteczka do zębów, maszynka do golenia. Konieczne jest także używanie prezerwatyw podczas kontaktów seksualnych.

