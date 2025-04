Objawy poronienia zagrażającego

Najczęstszymi objawami poronienia są ból w podbrzuszu i krwawienie z dróg rodnych. Najcięższym powikłaniem jest zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, który jest związany z poważnymi zaburzeniami krzepnięcia – z jednej strony krew krzepnie w naczyniach, a z drugiej obserwuje się krwawienia, ponieważ potrzebne czynniki krzepnięcia i płytki krwi są wykorzystane w innym miejscu. Czasem kobieta czuje, że coś się zmieniło w jej ciele, ale nie jest w stanie powiedzieć, co konkretnie. W takich sytuacjach również lepiej zgłosić się do lekarza, aby niczego nie przeoczyć.

Objawy poronienia zatrzymanego

Ten rodzaj poronienia nie zdarza się często, ale jest szczególnie traumatyczny dla kobiety, która myśląc, że jest w ciąży nosi w brzuchu nieżywy płód. W przypadku poronienia zatrzymanego pacjentka może nie odczuwać żadnych objawów. Czasem może zaobserwować brak przyrostu obwodu brzucha. Tego typu poronienie jest najczęściej wykrywane podczas kontrolnej wizyty, podczas której nie można usłyszeć tętna płodu.

Kiedy do lekarza?

W każdej wątpliwej sytuacji należy zgłosić się do ginekologa lub szpitala ginekologicznego, gdzie zostaną przeprowadzone specjalistyczne badania. A w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia zostaną podjęte odpowiednie kroki, by ciążę uratować. Czasem wymaga to dłuższego pobytu w szpitalu i przyjmowania leków. Niekiedy niestety ciąży nie da się utrzymać.

Warto wiedzieć: Kto jest w grupie ryzyka poronienia?

W przypadku wystąpienia wymienionych dolegliwości, kobieta powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza ginekologa.