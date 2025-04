Jakie są rodzaje uszkodzeń rdzenia kręgowego?

Urazy rdzenia kręgowego dzielimy na wstrząśnięcia, stłuczenia i przerwania ciągłości. Uszkodzenie może dotyczyć części lub całego przekroju rdzenia. W przypadku wstrząśnienia lub stłuczenia dochodzi do uszkodzenia błon wypustek osiowych bez naruszenia ich ciągłości. Objawy w postaci osłabienia lub zaniku siły mięśniowej i czucia ustępują zazwyczaj samoistnie po kilku dniach. Dużo poważniejszym problemem jest przerwanie rdzenia kręgowego. Jeśli dojdzie do częściowego przerwania ciągłości rdzenia zachowana jest choćby śladowa czynność ruchowa bądź czuciowa poniżej miejsca urazu, po ustąpieniu szoku rdzeniowego. Zaś w przypadku uszkodzenia całkowitego poniżej miejsca uszkodzenia nie ma jakiejkolwiek czynności rdzenia.

Co oznacza szok rdzeniowy?

Szok rdzeniowy jest to czasowe zniesienie odruchów rdzeniowych poniżej poziomu uszkodzenia. Charakterystycznym dla szoku rdzeniowego jest bezwład wiotki, który stopniowo przechodzi w odruchowo wzmożone napięcie mięśni. Szok rdzeniowy może trwać od kilku sekund aż do nawet kilku tygodni.

Jakie objawy wskazują na uszkodzenie rdzenia kręgowego?

Objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego zależą od miejsca uszkodzenia, rozległości i rodzaju uszkodzenia. Uszkodzenie rdzenia pomiędzy jego opuszką a trzecim kręgiem szyjnym powodują nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania. Uraz odcinka szyjnego rdzenia poniżej trzeciego kręgu prowadzi do porażenia mięśni międzyżebrowych oraz przepony w znacznym stopniu upośledzając oddychanie. W przypadku urazu niższych pięter rdzenia kręgowego poza dolegliwościami bólowymi dochodzi do zaburzeń czucia w obrębie tułowia a uraz stożka końcowego zaburza dodatkowo funkcje zwieraczy. Uszkodzenie rdzenia prowadzi również do osłabienia siły mięśniowej i czucia poniżej miejsca urazu oraz wzmożenie napięcia mięśniowego i nadmierną aktywność odruchową.

Kiedy należy podejrzewać uszkodzenie rdzenia kręgowego?

Uszkodzenie rdzenia kręgowego należy podejrzewać u każdego chorego po ciężkim urazie z bólami w okolicy kręgosłupa, drętwieniem lub osłabieniem kończyn lub zaburzeniami przytomności.

Do czasu wykluczenia, pacjentów tych należy traktować jak gdyby mieli złamany kręgosłup. Dotyczy to głównie sposobu transportu i pielęgnacji.

