Jakie są powikłania nieleczonej celiakii?

Celiakia to poważna choroba immunologiczna, nieleczona może doprowadzić do bardzo poważnych powikłań, takich jak osteoporoza, anemia, depresja czy nowotwór. Jakie objawy i powikłania może powodować celiakia? Co robić, by chronić zdrowie przed powikłaniami celiakii?