Zaburzenie węchu jest to upośledzenie odczuwania bodźców zapachowych. Są one przewodzone drogą I nerwu czaszkowego (nerwu węchowego) z pola węchowego znajdującego się w obrębie błony śluzowej przedniej części nosa do okolic kory mózgowej odpowiedzialnej za czucie zapachu.

Rodzaje zaburzeń węchu

Ze względu na jakość zaburzenia odczuwania zapachów dzielimy na:

Kakosomię - odczuwanie nieprzyjemnych zapachów,

Pseudosomię - błędne odczuwanie zapachu,

Fantosomię - omamy zapachowe,

Angosomia - utrata zdolności do rozpoznawania zapachu.

Wśród zaburzeń ilościowych wyróżniamy:

Anosomię - całkowita utrata węchu,

Hiposomia - osłabienie węchu,

Hipersomia - nadwrażliwość węchu.

Przyczyny zaburzeń węchu

Zaburzenia jakościowe występują najczęściej w przebiegu patologii dotyczącej kory mózgowej płata skroniowego lub uszkodzeń w obrębie innych struktur układu limbicznego. Charakterystyczne jest również występowanie kakosomii jako formy aury zapowiadającej padaczkę.

Zaburzenia ilościowe są związane z uszkodzeniami dotyczącymi nerwu węchowego (n.I) . Najczęstszymi przyczynami w tym przypadku są:

Stany zapalne błony śluzowej nosa zawierającej - części węchowej;

Złamania podstawy czaszki - zwłaszcza przedniego dołu z uszkodzeniem blaszki sitowej. Równie niebezpieczne są zniszczenia, które powstają w tzw. mechanizmie „przeciwuderzenia“ podczas urazu tylnej części głowy. Charakterystyczne dla tego typu sytuacji jest wystąpienie wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego na skutek przerwania ciągłości opon mózgowo-rdzeniowych czyli - płynotok;

Nowotwory mózgu znajdujące się w przednim dole czaszki - glejak opuszki lub płata czołowego oraz oponiak rynienki węchowej;

Tętniak tętnicy przedniej mózgu lub tętnicy łączącej przedniej - uciskający na nerw węchowy;

Stany zapalne dotyczące przedniego dołu czaszki, które mogą powodować zniszczenie lub kompresje nerwu I;

Cukrzyca oraz przewlekły nikotynizm!

Co robić w przypadku zaburzeń węchu?

O ile nie są one związane z katarem należy zgłosić się do lekarza w celu wykonania dalszej diagnostyki. W niektórych przypadkach już sam wywiad pozwoli lekarzowi na ustalenie rozpoznania. Czasami jednak może okazać się, że niezbędne wykonanie badania obrazowego - Tomografii Komputerowej lub Rezonansu Magnetycznego.