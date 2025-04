Geneza zwyrodnienia

Zwyrodnienie powstaje na skutek uszkodzenia chrząstki pokrywającej powierzchnię stawową kości. Po pewnym czasie zostaje zaburzona również budowa kości. Stąd otaczające tkanki reagują stanem zapalnym.

Osoby, które w dzieciństwie miały problemy z prawidłową postawą ciała, częściej chorują na zwyrodnienie stawów.

Także uprawianie sportów przeciążających stawy np. jazda na nartach, snowboardzie, jazda na rowerze, jak również nadmierna otyłość, mogą wywołać tę przykrą przypadłość. Niekiedy w miejscach zwichnięć lub skręceń stawów, nawet sprzed wielu lat, pojawiają się zmiany zwyrodnieniowe. Dlatego tak istotne jest ich prawidłowe leczenie.

Seniorzy są szczególną grupą ryzyka

Również zachodząca z wiekiem przemiana gęstości chrząstki ma znaczenie w procesie powstawania choroby. Włókna nie są już tak sprężyste, dlatego chrząstka staje się słabsza. Wystarczy zadziałanie nieprawidłowo skierowanej siły na jej powierzchnię, by uległa uszkodzeniu.

U osób po 50 roku życia organizm produkuje znacznie mniej substancji budulcowej chrząstki - glukozaminy. Można ją uzupełniać przyjmując zawierające ją suplementy diety. Niewielkie znaczenie mają również czynniki genetyczne.

Niektóre choroby, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy dna moczanowa, predysponują do choroby.

Powikłania zwyrodnieniowe

Często u osób starszych pierwsze objawy pojawiają się np. po nieprawidłowym podniesieniu ciężaru czy złym ułożeniu nogi przy chodzeniu. Gdy stawy są uszkodzone i osłabione, organizm zaczyna proces naprawczy.

Nie zawsze jest on prawidłowy, zwłaszcza przy braku ruchu, który kształtuje odbudowę chrząstki. Dochodzi wtedy do dalszego uszkadzania stawu. Pojawiają się nadżerki, osteoporoza i torbiele. Staw nieprawidłowo przerasta. Czasami dochodzi do jego całkowitego unieruchomienia.

Dlatego tak ważna jest odpowiednia rehabilitacja i leczenie już przy pierwszych objawach choroby zwyrodnieniowej. Przyjmowanie jedynie środków przeciwbólowych nie stworzy szans na prawidłową odbudowę stawu, a nawet przyśpieszy dalsze uszkadzanie powierzchni stawowych.

