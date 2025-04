Rodzaje kamicy nerkowej a lokalizacja kamieni nerkowych



W zależności od miejsca w którym lokalizuje się złóg lub złogi wyróżniamy:

kamicę nerkową (układ kielichowo-miedniczkowy nerki),

(układ kielichowo-miedniczkowy nerki), kamicę moczowodową,

kamicę pęcherza moczowego,

kamicę cewkową

kamicę wielomiejscową.

Jakie są rodzaje kamieni nerkowych?



Podział kamieni nerkowych ze względów chemicznych jest najbardziej popularny, ponieważ to on decyduje o wyborze odpowiedniego leczenia. Wyróżniamy kamienie szczawianowe, cystynowe, struwitowe i z kwasu moczowego.

Jak powstają kamienie szczawianowe?



To najczęściej występujący rodzaj kamieni nerkowych. Związane są w dużej mierze ze stosowaną dietą. Spożywanie pokarmów bogatych w szczawiany (szpinak, szczaw), przedawkowywanie witaminy C, dieta uboga w wapń. Gospodarka wapniowa ma tutaj ogromne znaczenie, ale zarówno niedobór wapnia, jak i jego nadmierne wydalanie nie są zdrowe dla naszych nerek. Wapń wydalany przez nerki łączy się z szczawianami w świetle kielichów nerkowych. Do hiperkalciurii (nadmiernego wydalania wapnia z moczem) prowadzi nadczynność przytarczyc, zaawansowane nowotwory z przerzutami do kości, inne choroby układu kostnego i pokarmowego oraz choroby ziarniniakowi (gruźlica, sarkoidoza).

Skąd biorą się w nerkach kamienie cystynowe?



Kamienie cystynowe nie są częstym zjawiskiem i zazwyczaj towarzyszą wrodzonym defektom genetycznym zwrotnego wchłaniania aminokwasów w nerkach (cystyny, ornityny, argininy, lizyny), które prowadzi do nadmiernego ich wydalania z moczem i odkładania w układzie moczowym.

Co sprzyja powstawaniu kamieni struwitowych?



Struwit to inaczej fosforan magnezowo-amonowy. Do powstawania tego związku konieczne jest zasadowe środowisko. Idealne warunki do powstawania kamieni struwitowych występują w bakteryjnych zakażeniach układu moczowego, w których dochodzi do alkalizacji moczu. Dlatego osoby często chorujące na zakażenia układu moczowego są szczególnie narażone na ich powstawanie.

Co jest przyczyną powstawania kamieni z kwasu moczowego?



Hiperurykemia, czyli nadmierne wydalanie kwasu moczowego z moczem może być idiopatyczna, to znaczy bez uchwytnej przyczyny. Częściej jednak jest efektem stosowania niewłaściwej diety bogatej w puryny lub stosowania leków urykozurycznych (zwiększających wydalanie kwasu moczowego). Kamienie z kwasu moczowego spotyka się także w przebiegu dny moczanowej, w nowotworach szpiku i chorobach mieloproliferacyjnych (takich, w których dochodzi do nadprodukcji jednego lub kilku składników morfotycznych krwi).

