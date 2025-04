Jakie są najczęstsze wskazania do przeszczepienia wątroby?

Najczęstszym wskazaniem do transplantacji wątroby jest marskość tego narządu. Marskość stanowi końcowe stadium wielu przewlekłych chorób wątroby.

Do częstych przyczyn rozwinięcia się marskości należą zakażenie wirusami WZW typu B, C, alkoholowa choroba wątroby, choroby z autoagresji i metaboliczne. Do rozwinięcia marskości wątroby może dojść również w przebiegu chorób dróg żółciowych takich jak pierwotna marskość żółciowa, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, chorób naczyń wątrobowych (np. zespół Budda i Chiariego) oraz w wyniku działania toksyn.

Kiedy transplantacja wątroby nie jest możliwa?

Niekiedy, mimo iż przeszczep wątroby byłby odpowiednim leczeniem, transplantacja nie może zostać przeprowadzona z uwagi na choroby współistniejące. Stanami, które stanowią przeciwwskazanie do przeszczepienia wątroby są niewydolność układu krążenia lub układu oddechowego, zaawansowany rak wątrobowokomórkowy lub przerzuty innego nowotworu do wątroby, ciężkie, niemożliwe do wyleczenia zakażenia oraz choroby psychiczne i uzależnienia od narkotyków czy alkoholu. Do niedawna bezwzględnym przeciwwskazaniem było również zakażenie wirusem HIV. W ostatnich latach, w związku z wysoką skutecznością terapii antyretrowirusowej dokonuje się zabiegu transplantacji u biorców zakażonych wirusem HIV.

Jak wygląda kwalifikacja chorego do zabiegu przeszczepienia wątroby?

Przeszczep w przewlekłej niewydolności wątroby powinien zostać wykonany wówczas, gdy wyczerpią się inne możliwości leczenia i pojawią się znamiona niewydolności tego narządu. Transplantacja powinna zostać jednak wykonana zanim dojdzie do załamania czynności całego organizmu i rozwinie się niewydolność wielonarządowa.

W przypadkach ostrej niewydolności wątroby objawy chorobowe takie jak żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzeń świadomości i niewydolność nerek rozwijają się w ciągu kilku dni lub tygodni. Wobec tego, konieczne jest wykonanie transplantacji w najszybszym możliwym czasie. Niestety, tak jak w całej transplantologii wiodącym problemem w przypadku przeszczepienia wątroby pozostaje niewystarczająca ilość narządów do przeszczepienia. Dlatego tak istotne jest medialne zwiększanie świadomości społeczeństwa.

