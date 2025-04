Mechanizm powstawania migreny nie został dotychczas w pełni poznany. Na podstawie badań i licznych doświadczeń pacjentów wystąpienie napadu migrenowego wydaje się mieć związek z zaburzeniem równowagi ustroju pod wpływem takich czynników, jak stres, zaburzenia hormonalne, niektóre elementy diety, używki czy przyjmowane leki.

Zdrowy tryb życia jako czynnik ochronny

Częstość występowania migreny w ciągu ostatnich 50 lat znacznie wzrosła, a zmiana tempa i stylu życia wydaje się być kluczową przyczyną tego zjawiska.

Stres uznawany są za jeden z najpoważniejszych czynników mogących sprowokować atak bólu głowy. Obserwacja ta została dokonana na podstawie analizy dzienniczków, w których pacjenci odnotowywali wykonywane czynności i ewentualne napady. Co ciekawe zauważono też zjawisko tzw. migreny weekendowej. Polega ono na tym, że dolegliwości pojawiają się przede wszystkim w dni wolne od pracy. Może to być forma „odreagowania” organizmu zwłaszcza po ciężkim i stresującym tygodniu.

Innym popularnym czynnikiem wyzwalającym napad migreny są zaburzenia snu. Warto przy tym zauważyć, że negatywny wpływ wywiera nie tylko jego brak ale i sen zbyt długi. Obydwa stany zaburzają równowagę ustroju i mogą sprowokować dolegliwości bólowe.

Zaburzenie równowagi hormonalnej

Powszechnie opisywane zjawisko „migreny miesiączkowej” to nic innego jak efekt przestrojenia hormonalnego ustroju, jaki dokonuje się cyklicznie w organizmie kobiety. Dolegliwości bólowe kojarzone są zwłaszcza z późną fazą lutealną (II fazą cyklu). Co ciekawe, pacjentki stosujące doustne, hormonalne metody antykoncepcji także skarżyły się na częstsze występowanie dolegliwości migrenowych.

Rola składników diety

Pewny związek ze wzrostem częstości bólów ustalono dla sera żółtego, czerwonego wina i czekolady. Pokarmy te zawierają tyraminę. Substancja ta w dużych stężeniach zaburza prawidłową kurczliwość naczyń i prowadzi to wystąpienia ataku. Innymi produktami podejrzanymi o taki związek są pokarmy zawierające duże ilości glutaminianu – np. obficie doprawione potrawy kuchni chińskiej.

Spożywanie alkoholu

Pacjenci chorzy na migrenę zdecydowanie powinni unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu. Substancja ta spożywana w nadmiarze, prowadzi do znacznego zaburzenia homeostazy (równowagi) płynowo-jonowej ustroju.

Jest to spowodowane tym, że alkohol przyczynia się do odwodnienia organizmu i znacznej utraty potrzebnych jonów. Jego nadmierne spożywanie często wiąże się też z zaburzeniami snu, które jak już wspomniano także mają swój udział w zapoczątkowaniu ataku.

