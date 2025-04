Kilka słów o Helicobacter pylori

Reklama

Helicobacter pylori jest bakterią w kształcie pałeczki, której ściana komórkowa nie ulega wybarwieniu metodą Grama – jest więc bakterią Gram (-). Występuje ona wyłącznie u ludzi. W badaniach, na terenie Polski, stwierdza się ją u 84% osób dorosłych oraz 32% dzieci. Przeniesienie następuje za pośrednictwem tzw. drogi fekalno-oralnej, czyli poprzez pożywienie zanieczyszczone odchodami lub przez niemycie rąk, tzw. "brudne ręce".

Bakterie, które w ten sposób dostały się do przewodu pokarmowego, kolonizują błonę śluzową żołądka. Aby przetrwać w kwaśnym środowisku, jakie stanowi sok żołądkowy, wytwarzają one ureazę, rozkładającą mocznik. W ten sposób powstają jony amonowe zobojętniające kwas solny. Niestety ma to wpływ na zwiększone wydzielanie gastryny. Ta z kolei jest hormonem, który zwiększa wydzielanie kwasu solnego. Doprowadza to do "nadkwasoty". Dodatkowo H. Pylori niszczy naturalną barierę ochroną błony śluzowej żołądka. Może to powodować przewlekłe zapalenie żołądka lub nawet chorobę wrzodową, nie tylko żołądka, ale i również dwunastnicy! Bardzo groźnym powikłaniem przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka może być rak gruczołowy! Rzadziej stwierdza się rozwój chłoniaka z limfocytów B błony śluzowej żołądka.

Czytaj też: Czy bakteria Helicobacter pylori ma związek z rakiem żołądka?

Na czym polega eradykacja?

Z powodu zagrożenia tak poważnymi powikłaniami, zaleca się eradykację Helicobacter pylori. Polega ona na stosowaniu trójskładnikowej lekoterapii. Która opiera się na zastosowaniu antybiotyków i leku hamującego wytwarzanie kwasu solnego. Za dobór odpowiednich antybiotyków odpowiedzialny jest lekarz! Postępowanie to ma na celu zabicie bakterii znajdujących się w żołądku.

Czy jesteś nosicielem?

Jednak, aby stwierdzić czy dana osoba faktycznie jest nosicielem H. Pylori, należy przeprowadzić odpowiednie testy. Jednym z nich jest "test z mocznikiem" (test ureazowy), gdzie pacjentowi podaje się mocznik znakowany izotopem węgla, a następnie mierzy, jakie ilości izotopu znajdują się w wydychanym powietrzu. Odpowiednio duży odsetek wskazuje na obecność bakterii, która wydzielając ureazę rozkłada podany mocznik. Istnieją również testy do powszechnego stosowania, które wykrywają obecność przeciwciał IgG przeciwko H. Pylori. Ich koszt wynosi ok 20-30zł, a może ostrzec o potencjalnym zagrożeniu!

Reklama

Polecamy też: Czy wrzody żołądka mogą przekształcić się w raka?