Badanie ginekologiczne – profilaktyka chorób intymnych



Pierwsze badanie ginekologiczne powinno zostać przeprowadzone w wieku 18 lat, chyba że wcześniej zachodzi taka potrzeba (nieregularne miesiączki, inne dolegliwości). W okresie pomiędzy 25. a 35. r.ż. zaleca się wykonywać badanie raz do roku, chyba że kobieta stosuje antykoncepcję – wówczas warto przeprowadzić je przy każdej wizycie dotyczącej wypisania recepty.

USG ginekologiczne (przezbrzuszne, dopochwowe lub doodbytnicze) – profilaktyka chorób intymnych



Badanie to powinno być uzupełnieniem badania ginekologicznego, ponieważ pozwala na wykrycie nieprawidłowości, które trudno rozpoznać w badaniu palpacyjnym.

Cytologia – profilaktyka raka szyjki macicy



Mimo powszechnego twierdzenia, że rak szyjki macicy jest schorzeniem dziedzicznym, nie jest to prawdą – kobieta, w której rodzinie były już przypadki tego nowotworu, znajduje się po prostu w grupie większego ryzyka. Pierwsze badanie należy wykonać przed rozpoczęciem współżycia, a jeśli kobieta nie współżyje, w okolicach 25 r.ż. Badanie cytologiczne warto wykonać raz do roku, ewentualnie raz na 3 lata, najlepiej pomiędzy 10. a 18. dniem cyklu.

Samobadanie piersi – profilaktyka raka piersi



To badanie każda kobieta po 20. r.ż. powinna wykonywać samodzielnie, raz w miesiącu, w tym samym, początkowym dniu cyklu – jeżeli kobieta miesiączkuje, najlepiej 2. lub 3. dnia po zakończonym okresie, a jeśli nie – w jednym, ustalonym dniu miesiąca. Każdą niepokojącą zmianę – wielkości, zabarwienia, kształtu – należy niezwłocznie skonsultować z ginekologiem.

USG piersi - profilaktyka raka piersi



USG piersi można wykonywać w dowolnym momencie, ale najlepiej zgłosić się na nie w pierwszej połowie cyklu, kilka dni po miesiączce. Pierwsze badanie warto przeprowadzić już po 20. r.ż., zaś obowiązkowo w okolicach 30 lat. Badanie warto powtarzać co roku (przynajmniej do 40 r.ż.) – szczególnie, jeśli w rodzinie były przypadki raka piersi lub kobieta stosuje antykoncepcję hormonalną.

Mammografia – profilaktyka raka piersi



Pierwszą mammografię wystarczy wykonać po ukończeniu 40 lat, ponieważ wcześniej wystarczającym badaniem jest USG piersi. Mammografię warto powtarzać raz na dwa lata, chyba że w rodzinie były przypadki raka piersi – wówczas badanie warto przeprowadzić w okolicach 35. r.ż. i powtarzać każdego roku. Również po 50. r.ż. warto powtarzać badanie raz do roku.

Profilaktyka to słowo, które każda z nas powinna zapisać w swoim nowym kalendarzu drukowanymi literami. Takie podejście pozwoli nam wyprzedzić chorobę lub zapobiec jej konsekwencjom.

– Tylko wczesne diagnozy dają szansę na podjęcie skutecznego leczenia i zahamowanie rozwoju niebezpiecznych chorób, a co za tym idzie – bardziej komfortowe i świadome życie – podsumowują twórcy kampanii „Kobiecość niejedno ma imię” (www.kobiecosc.info).

