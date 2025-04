Jakie są czynniki ryzyka raka szyjki macicy?

Na rozwój raka szyjki macicy wpływa wiele różnych czynników. Główna zależność to związek między aktywnością seksualną kobiety i ryzykiem wystąpienia nowotworu raka szyjki macicy. Ponieważ rak szyjki macicy ściśle wiąże się z infekcją wirusem HPV (Human Papilloma Virus), wcześnie rozpoczęte współżycie seksualne i zmiany partnerów ułatwiają infekcje tym wirusem. Onkogenne typy wirusa, czyli typ 16 i 18, przenoszone są bowiem drogą płciową.

Głównymi czynnikami wpływającymi na powstanie nowotworu są:

przewlekłe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 16 i 18 lub innymi typami onkogennymi,

wiek (ryzyko rośnie wraz z wiekiem),

wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego,

płciowego, duża liczba partnerów seksualnych,

wieloletnie palenie papierosów,

niski status socjoekonomiczny.

Spośród czynników prawdopodobnych wymienia się także:

wieloletnie stosowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych,

dietę ubogą w antyoksydanty,

częste stany zapalne pochwy wywołane przez bakterie i wirusy z rodzaju Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, HSV-2.

Jakie są objawy raka szyjki macicy? Co nas powinno zaniepokoić?

W miarę jak dochodzi do rozwoju choroby, kobiety zauważają jeden lub kilka z poniższych objawów:

krwawienie po stosunku lub badaniu ginekologicznym,

ból podczas stosunku,

krwawienie miesięczne , które trwa dłużej i jest bardziej obfite niż zwykle,

, które trwa dłużej i jest bardziej obfite niż zwykle, nietypowe krwawienie z pochwy,

krwawienie po menopauzie,

krwawienie, które pojawia się pomiędzy regularnymi krwawieniami miesięcznymi,

ból w podbrzuszu ,

obfite upławy z pochwy.

Jakie są szanse wyleczenia raka szyjki macicy?

Aby skutecznie leczyć pacjentkę z rakiem szyjki macicy, powinna ona trafić do lekarza w jak najwcześniejszym etapie zaawansowania choroby. Niestety, objawy obecności nowotworu pojawiają się z reguły bardzo późno. Dlatego tez tak ważne jest regularne badanie cytologiczne, które powinno być wykonane najpóźniej w 3 lata po pierwszym stosunku seksualnym, albo po 30 roku życia. Początkowo badanie cytologiczne należy wykonywać raz w roku, jednak po 30 roku życia, w razie trzech kolejnych wyników prawidłowych, badanie to można powtarzać co 2-3 lata.

Raka szyjki macicy leczymy różnymi metodami, do których należą: operacja chirurgiczna, chemio- i radioterapia. Sposób leczenia wybiera lekarz w zależności od stopnia zaawansowania i lokalizacji nowotworu.