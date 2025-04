Kangurki przed obiektywem – sesja zdjęciowa dzieci ze stomią!

Urocze baletnice, skaterzy i piłkarze, a jednocześnie młodzi stomicy – kolejna sesja zdjęciowa zrealizowana w ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” rozprawia się z mitem, że stomia dotyka tylko dorosłych i jest przeszkodą w realizacji marzeń.

Fotografie prezentują dzieci ze stomią w codziennych sytuacjach, często związanych z ich zainteresowaniami. Zabawy, jazda na rolkach, taniec, gra w piłkę czy plażowanie nie stanowią dla nich żadnej przeszkody. Wśród stylizacji pojawił się również motyw kangurka, którego mianem często określa się małych stomików.

Bohaterami zdjęć są 11-letni Kamil, 7-letni Oskar, 4-letnia Liliana, 3-latkowie Tomek i Artur, 2-letni Kajetan, półtoraroczna Kornelia oraz 9-cio miesięczna Zosia. U niektórych z nich stomia została wyłoniona już w pierwszych dniach życia. Mimo to w pełni korzystają z każdej chwili i spełniają swoje marzenia tak samo jak ich rówieśnicy.

Wyłonienie stomii u dziecka to ogromne przeżycie dla rodzica. Zabieg wywołuje u opiekunów lęk przed tym jak będzie wyglądać przyszłość ich pociech. Z tego powodu spotkanie na planie zdjęciowym było nie tylko świetną zabawą dla najmłodszych, ale także okazją dla rodziców do poznania innych osób, których dzieci posiadają stomię i wspólnej wymiany doświadczeń.

– Propozycja sesji zdjęciowej zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Każda inicjatywa, która może nagłośnić temat stomii to dla mnie, rodzica małego stomika, dobry pomysł. Przed zabiegiem jej wyłonienia u Tomka nie miałam wielu obaw. Miałam świadomość tego, że stomia przede wszystkim ratuje życie, a teraz już wiem, że również nie ogranicza – komentuje Maria Mossor-Kwit, mama 3,5 letniego Tomka.

Stomia jest nie tylko skutkiem nowotworów i chorób układu pokarmowego – odpowiadają za nią także powikłania i wady rozwojowe, które są częstą przyczyną jej wyłonienia u najmłodszych pacjentów. Ze względu na wzrost zachorowań na choroby układu pokarmowego, problem stomii dotyczy osób w coraz młodszym wieku.

– Około 75% stomii u pacjentów poniżej 18. roku życia wyłanianych jest w grupie noworodków i niemowląt. Większość przetok wykonywanych w tym okresie ma charakter czasowy, jednak część małych pacjentów żyje z nią do końca życia, podobnie jak niektóre dzieci, u których stomię wytworzono w późniejszym okresie dzieciństwa – mówi prof. Piotr Kaliciński chirurg i transplantolog dziecięcy, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii Narządów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Niska świadomość społeczeństwa w zakresie stomii oraz konieczność tłumaczenia się z jej posiadania może prowadzić u małych stomików do braku akceptacji własnej sytuacji. Osobom dorosłym jest znacznie łatwiej wytłumaczyć konieczność posiadania stomii niż dzieciom i nastolatkom.

– Dla małych dzieci stomia przez długi czas jest rzeczą normalną. Dopiero moment, w którym muszą zderzyć się z brakiem wiedzy na jej temat wśród otoczenia, uświadamia odmienność, a u starszych dzieci poczucie wstydu i skrępowania, co nie sprzyja dobremu funkcjonowaniu z workiem stomijnym – wyjaśnia Bianca-Beata Kotoro, psychoonkolog.

Szczególnie trudno akceptacja stomii przychodzi nastolatkom. Okres dojrzewania, burza hormonów i młodzieńcze plany nie idą w parze z chorobą ani jej następstwami.

– Stomię wyłoniono u mnie, kiedy byłam nastolatką. Początkowo nie chciałam pogodzić się z tym faktem. Kilkanaście lat temu o stomii nie mówiło się wcale, dlatego jako dziecko wyobrażałam sobie, że jej posiadanie jest czymś strasznym. To bardzo ważne, aby głośno mówić o tym, że stomia nie jest chorobą. Wręcz przeciwnie – to symbol zwycięstwa, a nie powód do wstydu – mówi Paulina Kaszuba, stomiczka i ambasadorka kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”.

Organizatorzy „STOMAlife. Odkryj stomię” w ramach działań kampanii realizują już działania skierowane do małych stomików oraz ich otoczenia. We współpracy z psycholog Biancą-Beatą Kotoro oraz profesorem Adamem Dzikim, Kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, powstał „Przewodnik po stomii dla opiekunów, pedagogów, nauczycieli”.

Przewodnik w przystępny sposób wyjaśnia pojęcie stomii u dzieci pod kątem fizycznym i psychicznym. Mamy nadzieję, że zagości na stałe w placówkach oświatowych oraz innych miejscach, gdzie posłuży w edukacji osób na co dzień nie związanych ze stomią - mówi prof. Dziki.

Jego uzupełnienie stanowi, opracowany przez B.B. Kotoro, cykl szkoleń dla kadry przedszkolnej i szkolnej z zakresu rozmów o rzeczach trudnych, na przykładzie stomii.

Szkoły zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem poradnika oraz wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się drogą mailową pod adres: biuro@stomalife.pl.

Więcej informacji na temat sesji zdjęciowej małych stomików i stomii u dzieci dostępne jest na stronie www.stomalife.pl.

