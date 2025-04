W Polsce nadal istnieje niska świadomość społeczna związana z posiadaniem stomii i niecodziennymi sytuacjami, które może powodować. Szczególnie przygotowani na nie powinni być pracownicy firm przewozowych, lotniczych, służb celnych oraz hoteli, od których reakcji zależy komfort podróży oraz wypoczynku osoby ze stomią. By uniknąć nieprzyjemnych dla obu stron sytuacji, organizatorzy kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” zapraszają na bezpłatne szkolenia związane z potrzebami stomika.

Zbliża się okres wakacji, czas urlopów oraz letnich wyjazdów – wiele z osób, które planują wakacyjny odpoczynek to stomicy. Stomia nie jest przeszkodą w podróży, jednak brak odpowiedniej wiedzy na jej temat ze strony otoczenia może rodzić wiele kłopotliwych sytuacji. Mogą one nastąpić podczas kontroli celnych, granicznych, odpraw lotniczych oraz w momentach, kiedy konieczna jest zmiana sprzętu stomijnego.

– Zdarzyło mi się, że podczas kontroli na lotnisku nie potrafiłam wytłumaczyć obsłudze, co mam w worku przyklejonym do ciała. Gdy w końcu powiedziałam, że w środku znajduje się kał, zostałam poproszona na kontrolę osobistą. Czułam wtedy bardzo duży dyskomfort – mówi Hanna Hybicka, stomiczka.

W marcu bieżącego roku, w ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” powstała karta stomika. Jej posiadanie ma ułatwić osobom ze stomią funkcjonowanie we wspomnianych przypadkach. Jednak aby jej założenia i prawa stomików były w pełni respektowane, potrzebne jest przede wszystkim zrozumienie oraz wsparcie ze strony społeczeństwa. Niestety nadal nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym jest stomia.

Reklama

– Z rozmów z moimi pacjentami, którzy są stomikami, wynika, że często znajdowali się w momentach, w których musieli wyjaśniać, że mają stomię. Większość z ich rozmówców nie rozumiała, czym ona jest. To intymna i osobista sprawa, konieczność tłumaczenia się z jej posiadania jest bardzo niezręczna. Dlatego odpowiednia wiedza na jej temat wśród społeczeństwa, z pewnością ułatwiłaby stomikom funkcjonowanie w wielu sytuacjach. Jest to szczególnie ważne dla osób, które w swojej pracy mogą spotkać się z osobami posiadającymi stomię – komentuje prof. Krzysztof Bielecki specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, ekspert kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”.

W czasie podróży, ze względu na specyfikę pielęgnacji stomii, stomicy powinni mieć możliwość zabrania ze sobą odpowiedniej ilość sprzętu w ramach bagażu podręcznego. Dzięki temu będą mogli zmienić worek stomijny w momencie, w którym zaistnieje taka potrzeba. Podczas podróży autokarem stomik może potrzebować przerwy, która pozwoli mu na spokojną zmianę sprzętu stomijnego. Dlatego przewoźnicy wiedząc, że mają na pokładzie osobę ze stomią, powinni uwzględnić to w planowaniu postojów na trasie przejazdu. Z kolei w trakcie pobytu stomika w hotelu powinna być uwzględniona także częstsza wymiana worków na śmieci. Poza tym, w momencie potrzeby zmiany sprzętu, uzasadniona powinna być możliwość skorzystania przez stomika z miejsca do parkowania, toalety dla osób niepełnosprawnych czy pomieszczenia dla matki z dzieckiem, które jako jedyne dają możliwość wygodnej wymiany woreczka stomijnego.

W celu polepszenia komfortu podróży i wakacyjnego wypoczynku osób ze stomią organizatorzy kampanii zapraszają pracowników firm przewozowych lotniczych oraz służb bezpieczeństwa do udziału w szkoleniu, podczas którego dowiedzą się między innymi: czym jest stomia, jakie potrzeby wiążą się z jej posiadaniem oraz jakie prawa powinny przysługiwać stomikowi w podróży.

Szkolenia są bezpłatne, aby wziąć w nich udział wystarczy wysłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl. Organizatorzy kampanii odpowiedzą na każde zapytanie oraz uzgodnią dogodny czas i miejsce dla każdej z zainteresowanych grup. Edukacja na temat stomii z pewnością pomoże uczestnikom odpowiednio zareagować, kiedy klient okaże kartę stomika bądź poinformuje o posiadanej stomii.

Więcej informacji na stronie: www.stomalife.pl

Stomia to celowe, chirurgicznie wytworzone połączenie światła jelita z powierzchnią skóry brzucha. W wyniku jej wyłonienia człowiek wypróżnia się właśnie przez stomię. W zależności od miejsca wyłonienia wyróżniamy: kolostomię - połączenie światła jelita grubego ze skórą, ileostomię - połączenie światła jelita cienkiego ze skórą i urostomię - połączenie światła dróg moczowych bezpośrednio ze skórą lub poprzez jelito cienkie.

Zobacz też: Ciąża u kobiet ze stomią

Źródło: materiały prasowe „STOMAlife. Odkryj stomię”/mn