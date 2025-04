Biegunka powoduje odwodnienie

Biegunka to przypadłość nieprzyjemna, ale zazwyczaj niegroźna. Najczęstszą jej przyczyną są infekcje przewodu pokarmowego spowodowane bakteriami lub wirusami.

Odwodnienie to stan, w którym poziom wody w organizmie spada poniżej niezbędnego do właściwego funkcjonowania. Na odwodnienie szczególnie narażone są małe dzieci oraz osoby starsze. Biegunka i wymioty należą do częstych przyczyn odwodnienia organizmu. Objawy są uzależnione od tego, jak dużo wody człowiek stracił. Początkowy okres odwodnienia przebiega zwykle bezobjawowo. Następnie pojawia się zwiększone pragnienie i niekiedy spadek masy ciała. Następnie pacjent skarży się na suchość w ustach, bóle głowy, zmniejszenie ilości oddawanego moczu a nawet bezmocz, osłabienie, zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca, spadek ciśnienia tętniczego czy bóle mięśni. Może dojść do utraty elastyczności skóry a także zapadnięcia gałek ocznych.

Przy bardzo dużym odwodnieniu organizmu pojawia się nadmierna senność oraz zaburzenia świadomości.

Każda biegunka może doprowadzić do niewielkiego odwodnienia, jednak zwykle nie jest ono groźne i zazwyczaj udaje je się wyrównać przez podanie płynów doustnych. Jednak jeżeli biegunka jest bardzo obfita, stolce są częste i trwa ona kilka dni to może dojść do poważniejszego stopnia odwodnienia, zwłaszcza jeżeli biegunce towarzyszą wymioty co utrudnia pojenie doustne. Trzeba być wyczulonym na objawy odwodnienia zwłaszcza u małych dzieci i osób starszych.

U niemowląt oznaką odwodnienia może być suchość śluzówek, płacz bez łez, rozdrażnienie, apatia, zmniejszenie napięcia skóry czy zapadnięcie ciemiączka. Jeśli występują objawy odwodnienia należy zgłosić się do lekarza, który może zalecić zmianę nawadniania doustnego na dożylne.

Sprawdź, czy jesteś odwodniona (-y)?

Co powinno niepokoić w biegunce?

Istnieją także objawy towarzyszące biegunce, które powinny skłonić do wizyty u lekarza. Na pewno będzie to wysoka gorączka, która może świadczyć o infekcji bakteryjnej przewodu pokarmowego, wymagającej podania antybiotyku. Objawem niepokojącym powinna być także biegunka trwająca powyżej 48 godzin. Jeśli w kale widoczna jest krew lub ropa to jest to wskazanie do szczegółowej diagnostyki. Biegunka nawracająca systematycznie także wymaga konsultacji z lekarzem ponieważ może świadczyć o chorobie jelit spowodowanej innym czynnikiem niż infekcja.

Biegunka zwykle nie wymaga konsultacji z lekarzem. Jednak jeżeli pacjenta cokolwiek niepokoi lub gdy biegunka trwa dłużej niż zwykle to warto odwiedzić lekarza. Może się okazać, że przeczekanie biegunki nie wystarczy, ale jest konieczne jej bardziej przyczynowe leczenie.

