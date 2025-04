Nowotwór mózgu dotyka jedną na 10–20 tysięcy osób. Może mieć łagodny albo złośliwy charakter, jednak tak czy inaczej jest bardzo niebezpieczny. U 20% chorych guz jest przerzutem innego nowotworu, np. raka płuca, piersi, gruczołu krokowego.

Reklama

Ból głowy

Pojawia się u 50% osób cierpiących na guz mózgu. Doskwiera prawie codziennie. Początkowo bywa niewielki, po kilku dniach – tygodniach staje się coraz dotkliwszy. Najbardziej dokucza rano, łagodnieje lub ustępuje wieczorem. Pogłębia się w czasie kaszlu, kichania, skłonu pleców, wysiłku. Zwykle towarzyszą mu mdłości i wymioty.

Umiejscowienie bólu zależy od lokalizacji guza. Często dolegliwości odczuwane są z tyłu głowy, mogą dotyczyć też odległych okolic: twarzy, gardła i języka, ucha, oka. Bywa, że obejmują całą głowę. Ból najczęściej jest długotrwały, jednostajny. Jeśli pojawia się nagle i jest bardzo silny, zwykle nie zwiastuje guza.

Inne dolegliwości

Często pojawiają się napady padaczkowe. O ile ich wystąpienie w wieku dziecięcym lub młodzieńczym bardzo rzadko wiąże się z nowotworem, to w wieku dojrzałym świadczy o nim bardzo często. Padaczka nierzadko bywa jedynym objawem choroby. Pierwszy napad padaczkowy u dorosłej osoby zawsze powinien być przyczyną wykonania rezonansu magnetycznego albo tomografii komputerowej głowy.

Badania te pozwolą upewnić się, czy wewnątrz czaszki nie rośnie guz. Często dochodzi do zmian w psychice osoby chorej. Początkowo zmiany te są nieznaczne i mało uchwytne. Mogą polegać na rozdrażnieniu, osłabieniu pamięci, wesołkowatym nastroju, zwiększonym popędzie seksualnym, dziecinnych zachowaniach. Z czasem dochodzi do pogorszenia zdolności myślenia. Guz mózgu może także objawiać się zaburzeniem równowagi, utratą możliwości chodzenia, poruszania kończynami, poważnymi problemami ze wzrokiem.

Jak rozpoznać chorobę?

Jeśli wystąpią któreś z wymienionych wyżej objawów należy koniecznie zgłosić się do lekarza. Prawdopodobnie zleci on wykonanie tomografii komputerowej lub, lepiej, rezonansu magnetycznego głowy. Badania te zwykle rozwiewają wątpliwości.

Polecamy: Jak sobie radzić z bólem głowy?

Reklama

Terapia

Leczenie bólu głowy, który pojawił się u osoby chorej na nowotwór mózgu polega na leczeniu nowotworu.

Jeśli guz zostanie usunięty, ustąpi także ból głowy.

Leczenie nowotworu to przede wszystkim jego wycięcie podczas operacji. Nie zawsze takie postępowanie jest możliwe. Guz może być zbyt duży lub obejmować bardzo ważne fragmenty mózgu. Ich naruszenie w czasie zabiegu skutkuje poważnym kalectwem lub nawet śmiercią.

W sytuacjach, kiedy operacji nie da się wykonać, stosowane są naświetlania głowy.

Ból uśmierzają też leki – kortykosteroidy, furosemid, mannitol.

Polecamy: Dlaczego boli głowa?