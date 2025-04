Wirus a alergia i astma

Niektóre z wirusów (RSV - respiratory syncytial virus i RV - rhinovirus) mogą skłaniać nasz układ immunologiczny do wystymulowania alergii i astmy. Z kolei większość alergików to osoby z „atopią”.

Czym jest atopia?

Atopia to szczególny typ funkcjonowania układu immunologicznego, cechuje się między innymi różnym stopniem niedoboru interferonu i immunoglobuliny A. Takie osoby, jeśli doświadczą kontaktu z wirusem atakującym nasz układ oddechowy (RSV, RV), zaczynają świszczeć. Wygląda to jak napad astmy, a czasami jest rzeczywiście pierwszym napadem astmy.

Pediatrzy mają duży problem z takimi przeziębionymi, świszczącymi dziećmi – takim maluchom nie da się zrobić badania spirometrycznego, które u dorosłego bez problemu potwierdzi lub wykluczy astmę.

Dodatkowo, alergicy „atopowi” to najczęściej osoby uczulone na pyłki roślin wiatropylnych, roztocza („kurz domowy”) lub sierści zwierząt. Jeśli są narażeni na wirus i alergizujący czynnik równocześnie, to każdy z nich osłabia dodatkowo reakcje obronne organizmu. I tak alergik wystawiony na kontakt z alergenem łatwiej „złapie” infekcję wirusową i będzie ją ciężej przechodził z równoczesnym zaostrzeniem alergii, a jeśli przeziębiony alergik spotka się ze swoim alergenem – ma nasilone objawy podrażnienia dróg oddechowych: kaszel, świszczenie, kichanie, a jeśli ma też astmę – pojawia się ciężki napad duszności.

Czy możemy się przed tym bronić?

Poniższe rady mogą być pomocne:

po pierwsze: jak najmniej antybiotyków . Kiedy dziecko jest przeziębione i ma trochę gorączki – pozwólmy mu się bronić!

. Kiedy dziecko jest przeziębione i ma trochę gorączki – pozwólmy mu się bronić! Prowadźmy zdrowy tryb życia i odżywiania – dobroczynny wpływ ma częste przebywanie na świeżym powietrzu, ruch, zimne kąpiele, czosnek, cebula, świeże owoce.

– dobroczynny wpływ ma częste przebywanie na świeżym powietrzu, ruch, zimne kąpiele, czosnek, cebula, świeże owoce. Jeśli dziecko ma świsty, najlepiej zrobi podanie leku rozkurczającego oskrzela (przepisanego przez lekarza). A jeśli „przeziębienia” czy „przewlekłe zatoki” nawracają zawsze o tej samej porze i jeszcze towarzyszy mu napad kichania, swędzące oczy, pomyślmy o wszechobecnej alergii, a nie zgadzajmy się na antybiotyk! Alergię łatwo zdiagnozować, ale częściej problemem jest, aby o niej pomyśleć. Łatwo nawet samemu sprawdzić – przy podejrzeniu alergii można zażyć lek przeciwalergiczny bez recepty lub poprosić lekarza o wypisanie dobrego leku przeciwhistaminowego (dobrego, bo zły wywoła senność, suchość w ustach i zniechęci nas do dalszych prób).

Jakie leki?

Mamy leki na świńską grypę i na wirus opryszczki, ale są one niezbyt skuteczne w innych infekcjach wirusowych układu oddechowego. Można i trzeba zaszczepić przeciwko grypie każdą osobę, która jest potencjalnie zagrożona powikłaniami pogrypowymi.

Udowodniono, że podanie leku przeciwleukotrionowego dzieciom, które przechodzą niekorzystnie infekcje wirusowe, powoduje trzykrotnie mniej hospitalizacji oraz skrócenie i złagodzenie ich przebiegu.

Warto z pewnością podyskutować o tym z lekarzem. W społeczeństwie, którego 1/3 populacji jest dotknięta alergią, powinno się śledzić wszelkie osiągnięcia medycyny i przeciwdziałać wszelkim sytuacjom, które zwiększają ryzyko nowych alergii i astmy.

A wirusy najczęściej atakują wiosną i jesienią.

Autor: Ewa Bogacka, dr n. med.

Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Geriatrii we Wrocławiu.