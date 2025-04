Na czym polega intubacja dotchawicza?

Intubacja jest prostym zabiegiem polegającym na wprowadzeniu do tchawicy wykonanej ze sztucznego tworzywa rurki poprzez usta bądź w wybranych przypadkach przez nos. Przyrządem ułatwiającym umieszczenie tej rurki w drogach oddechowych (a nie w przełyku!) jest laryngoskop, który uwidacznia krtań. Istnieje wiele różnych wskazań do intubacji i - jak w przypadku każdej zabiegowej interwencji - niesie ze sobą ryzyko powikłań.

Reklama

Jakie są podstawowe cele intubacji?

Nadrzędnym celem tego zabiegu jest utrzymanie drożności dróg oddechowych, które u osób nieprzytomnych mają skłonność do zapadnia się. Inne korzyści wynikające z intubacji to możliwość sztucznego wentylowania, zapobieganie zachłyśnięciu treścią z żołądka oraz możliwość wykonywania za pośrednictwem rurki intubacyjnej oczyszczenia dróg oddechowych.

Polecamy: Czy duszność zawsze oznacza zawał serca?

Jakie są wskazania do intubacji?

Głównym wskazaniem od intubacji jest konieczność mechanicznej wentylacji. Dotyczy to chorych operowanych w znieczuleniu ogólnym oraz pacjentów podłączonych do respiratora na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Ponadto u osób nieprzytomnych intubacja jest wskazana ze względu na jej działanie zabezpieczające przed aspiracją do dróg oddechowych treści z żołądka. Operacje gardła i dróg oddechowych także muszą przebiegać u chorych wcześniej zaintubowanych. Metoda ta jest przydatna także w przypadkach niekorzystnego ułożenia chorego na stole operacyjnym(np.pozycja siedząca, na brzuchu).

Jakie mogą być powikłania intubacji?

Należy na początku zaznaczyć, że im dłużej rurka intubacyjna tkwi w drogach oddechowych, tym istnieje większe ryzyko wystąpienia powikłań. Jeśli intubacja dotchawicza trwa > 48h, to niemal wszyscy pacjenci po usunięciu rurki intubacyjnej skarżą się na ból gardła oraz jest u nich obserwowany obrzęk głośni. Zdecydowanie rzadsze powikłania to :

intubacja oskrzela głównego ( wówczas jedynie część płuc jest wentylowana),

wyłamanie siekaczy (laryngoskop jest przyrządem stalowym),

zwężenie krtani,

zakażenia dróg oddechowych,

porażenia strun głosowych,

urazy krtani , języka,

, języka, krwawienie z nosa,

perforacja przełyku, gardła,

przyspieszenie czynności serca,

wymioty.

Reklama

Powikłania związane z intubacja częściej dotyczą dzieci i kobiet, co wynika ze specyfiki budowy ich dróg oddechowych.

Zobacz też: Choroby gardła - vademecum