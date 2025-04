„Ostry brzuch” co to takiego?

Choroby jamy brzusznej wymagające pilnej operacji nazywamy potocznie ostrym brzuchem. Do stanów tych należą takie schorzenia jak ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, uwięźnięta przepuklina, perforacja (np. w przypadku pęknięcia wrzodu żołądka lub dwunastnicy), zapalenie otrzewnej, zapalenie uchyłków okrężnicy, ostre zapalenie trzustki oraz masywny krwotok do przewodu pokarmowego. Do „ostrego brzucha” zaliczamy ponadto patologie naczyń jamy brzusznej, takie jak zator tętnicy kreskowej czy pęknięcie tętniaka aorty.

Podstawową kwestią w przypadku ostrego brzucha jest szybkie rozpoznanie i podjęcie decyzji o pilnej operacji. Takie postępowanie może bowiem decydować o życiu chorego.

Reklama

Kiedy należy podejrzewać „ostry brzuch”?

Podczas badania chorego z podejrzeniem ostrej operacyjnej choroby jamy brzusznej najważniejsze jest badanie palpacyjne brzucha. Obecność obrony mięśniowej, żywej bolesności uciskowej dowolnego miejsca na brzuchu, znacznego wzdęcia, nagle pojawiającego się silnego bólu brzucha, szczególnie nasilającego się przy ruchach oraz kaszlu oraz wymiotów powinny budzić podejrzenie ostrego brzucha. Ponadto brak perystaltyki w badaniu osłuchowym (cisza w brzuchu), objawy wstrząsu oraz przyspieszone tętno to kolejne symptomy mogące przybliżyć badającego do postawienia poprawnej diagnozy. Wystąpienie przynajmniej dwóch z powyższych objawów powinno być wskazaniem do hospitalizacji.

Przeczytaj: Co oznacza ostry ból brzucha?

Istnieje też szereg zjawisk, które pozwalają na wykluczenie ostrej choroby toczącej się w jamie brzusznej. Jeśli np. pacjent niedawno zjadł z apetytem posiłek, to ostra choroba brzucha jest mało prawdopodobna (wyjątek stanowi krwotok). Podobnie niedawno oddany stolec oddala rozpoznanie ostrego brzucha.

Czy „ostry brzuch” zawsze jest ostry?

Oczywiście każdy chory reaguje w inny sposób na różne dolegliwości, zatem ostry brzuch nie zawsze manifestuje się w bardzo nasilony sposób. Niekiedy zdarza się, że wymienione objawy są dyskretne. Wynika to z różnej wytrzymałości na ból pacjentów oraz faktu, że dolegliwości w początkowej fazie choroby mogą być miernie nasilone.

Reklama

Jak wygląda postępowanie w przypadku „ostrego brzucha”?

Przy przekazaniu pacjenta z podejrzeniem ostrej choroby brzusznej do szpitala nie należy podawać mocnych, narkotycznych leków przeciwbólowych takich jak morfina lub petydyna (Dolargan). Środki te, znosząc ból, utrudniają potwierdzenie rozpoznania w szpitalu oraz podjęcie decyzji o operacji. Można natomiast leczyć ból niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi oraz stosować metamizol (Pyralginum) drogą dożylną.

Wskazane jest również włączenie antybiotyku o szerokim spektrum, ukierunkowanego na bakterie Gram-ujemne i beztlenowe. W przypadku podejrzenia ostrego brzucha nie wolno podawać choremu pokarmów i napojów drogą doustną. Należy za to podawać dożylnie płyny fizjologiczne oraz opróżnić żołądek używając sondy żołądkowej.

Polecamy: Mam wrzody. Czy konieczna jest operacja?