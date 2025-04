Aby skutecznie wyleczyć żylaki musimy zwrócić się do chirurga. Na szczęście, wszyscy pracują nad tym, żeby leczenie żylaków było jak najmniej obciążające oraz żeby, oprócz efektu leczniczego przynosiło również korzyści estetyczne.

Leczenie operacyjne żylaków jest sprawdzoną metodą ich leczenia. Najczęściej stosuje się technikę tzw. strippingu. Polega ona na usunięciu całej żyły lub jej dużego fragmentu. Wymaga więc wykonania co najmniej dwóch nacięć na skórze. W zależności od tego, która żyła będzie usuwana, większe nacięcie wykonuje się w okolicy pachwiny lub pod kolanem, a drugie, mniejsze w okolicy kostki. Żyłę najpierw odcina się, a potem wyciąga poprzez wprowadzony do jej światła i przymocowany do jej końca drut - cewnik. Żyła jest więc „wywijana” na drugą stronę lub zwijana w harmonijkę i wyciągana.

Zobacz też: Kto jest narażony na żylaki?

Reklama

Czy to boli?

Operacja najczęściej odbywa się w znieczuleniu miejscowym czyli od pasa w dół. Oznacza to, że pacjent podczas operacji jest przytomny, ale oczywiście nic nie czuje. Usuwanie żyły metodą strippingu należy do operacji krwawych i dość inwazyjnych. Żyła bowiem jest często przyrośnięta lub otoczona przez inne struktury – mięśnie, nerwy, ścięgna. Nierzadko chirurg musi wykonać dodatkowe nacięcia, aby móc usunąć żyłę. Po operacji mogą pojawić się dolegliwości bólowe. Częstym, ale niegroźnym, powikłaniem są krwiaki, które ustępują po kilku dniach.

Zobacz też: Jak powstają żylaki?

Mikrooperacje

Powyższa metoda należy do tradycyjnych zabiegów chirurgicznych. Jest skuteczna, jednak wiąże się z dość duża ingerencją chirurgiczną. Stosowana jest głównie przy bardzo rozwiniętych żylakach. Jeśli jednak, zmiany żylne nie są bardzo zaawansowane i nie występują inne powikłania jak np. rozległe owrzodzenia, z pomocą mogą przyjść nowoczesne metody tzw. mikrochirurgii. Jedną z nich jest mikroflebektomia – usuwanie żylaków poprzez minimalne nacięcia na skórze. Nacięcia są tak małe, że nie wymagają nawet szwów – skórę skleja się specjalnymi plastrami, a po kilku dniach rana jest już zagojona. Efekt kosmetyczny jest więc dużo lepszy niż po klasycznej operacji strippingu. Sam zabieg trwa dużo krócej, a pacjent może iść do domu nawet tego samego dnia.

Operacja na ekranie

Innym sposobem nowoczesnego leczenia chirurgicznego żylaków jest metoda endoskopowa. Polega na podwiązywaniu czyli wyłączaniu z krążenia niewydolnych żył przeszywających i wykorzystuje osiągnięcia techniki endoskopowej. Chirurg operuje z małego nacięcia i przy pomocy kamery oraz specjalnych narzędzi może dotrzeć w konkretne miejsce bez konieczności rozcinania skóry. Przeważnie ta technika jest stosowana u osób z zaawansowaną chorobą żylakową, także z rozległymi owrzodzeniami. Podobnie jak mikroflebotomia jest mniej inwazyjna niż tradycyjna operacja strippingu. Wiąże się to z krótszym pobytem w szpitalu i szybszym powrotem do normalnej aktywności.

Reklama

Czy można bezkarnie usunąć lub zamknąć żyłę nogi?

Być może zastanawia Cię, czy usunięcie całej żyły nie będzie miało jakiś poważnych konsekwencji. Otóż nie, kończyny dolne posiadają rozbudowany system krążenia żylnego – głęboki i powierzchowny. Żyły powierzchowne transportują zaledwie 15% krwi żylnej. Należy do nich żyła odpiszczelowa, usuwana lub zamykana podczas leczenia żylaków. Jej funkcja może być jednak bez problemu przejęta przez inne żyły. Również żyły łączące nie są niezbędne do prawidłowego odpływu krwi z kończyn dolnych w kierunku serca. Można powiedzieć, że te żyły póki działają, są przydatne, ale gdy ich praca zostaje zaburzona powodują więcej problemów niż korzyści. Dlatego wyłączenie z krwioobiegu nawet kilku żył na nodze, nie szkodzi Twojemu krążeniu.