Z żylakami często żyjemy wiele lat i nic się poważnego nie dzieje. Pomijając fakt, że gdy mamy żylaki, powinniśmy zawczasu je wyleczyć, ale jeśli nie dokuczają nam dolegliwości, raczej nie biegniemy do lekarza. Jednak bywają sytuacje, gdy wizyta u specjalisty jest jak najbardziej wskazana.

Do kogo zgłosić się z żylakami?

Najlepiej do chirurga. Lepiej jeśli trafimy do chiruga naczyniowego, a największym specjalistą od chorób żył jest flebolog.

Obrzęki

Pierwszym objawem alarmowym jest uczucie ciężkich nóg, pojawiające się zwłaszcza wieczorem. Jeśli zaczynają puchnąć stopy, łydki i okolice stają się wyraźnie grubsze, czas udać się do lekarza. Im wcześniej zaczniemy działać, tym skuteczniejsze będzie leczenie i zapobieganie dalszym konsekwencjom żylaków.

Ból

Najszybciej skłania nas do wizyty u lekarza. Ból nóg może mieć charakter rozpierający, wtedy często towarzyszy obrzękom. Jednak najgroźniejszy jest ból miejscowy łydki, pojawiający się nagle i dotyczący tylko jednej nogi. Może bowiem świadczyć o zakrzepie w żyle głębokiej.

Zmiany skórne

Wszelkie przebarwienia – sine lub brązowe, powinny nas zaniepokoić. Również zmiany skórne, takie jak zgrubienie skóry lub jej ścienczenie, są alarmującym znakiem. Może to być ostatni moment, żeby uchronić się przed owrzodzeniem – bardzo poważnym i trudnym do wyleczenia powikłaniem żylaków.

Względy estetyczne

Żylaki przeważnie nie bolą, ale ładne nie są. Da się to odczuć zwłaszcza w lato, gdy odsłaniamy nogi, a żylaki dodatkowo nabrzmiewają od gorąca. Pajączki naczyniowe, mimo że są mniej widoczne niż poskręcane żylaki, również mogą szpecić nogi. Zamiast więc ukrywać nogi, można po prostu wybrać się do lekarza. Żylaki to problem dotykający ogromnej liczby osób, dlatego oferty ich leczenia można znaleźć na każdym kroku. Warto jednak, przynajmniej na pierwszą konsultację skierować się do sprawdzonego chirurga.

Kobiety z żylakami – do ginekologa!

U kobiet szczególną uwagę przy diagnostyce żylaków należy zwrócić na narząd rodny. Bywają sytuacje, gdy odpływ krwi żylnej jest zaburzony wskutek obecnej w jamie brzusznej masy. Może to być guz jajnika lub macicy.

Najlepiej jak najwcześniej

Właściwie od momentu zauważenia pierwszych charakterystycznych, niebieskawych zmian na nogach powinno się zgłosić do lekarza. Lepiej zawczasu wychwycić małe żylaki i je wyleczyć niż czekać, licząc, że same znikną. Niestety, gdy już się pojawiły, żaden domowy sposób nie pomoże nam się ich pozbyć. Możemy tylko zapobiegać ich dalszemu rozwojowi i to też często z marnym skutkiem. Dlatego ważne jest aby działać. W dzisiejszych czasach leczenie żylaków nie wiąże się już z bolesną i długotrwałą operacją. Istnieją zabiegi, które trwają nie dłużej niż kwadrans, a są niebolesne i bardzo skuteczne. Niestety, wciąż kosztują dużo.