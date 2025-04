Jakie są objawy nowotworów górnych dróg oddechowych?



Co roku u blisko 4 tysięcy Polaków diagnozuje się nowotwory górnych dróg oddechowych. Choroba ta może dotyczyć zarówno palaczy, jak i niepalących, w różnym wieku i obu płci. Nowotwory te często rozwijają się skrycie, nie dając objawów i wykrywane są w stadium, w którym medycyna jest już bezsilna.

Dlatego laryngolodzy uczulają, by w ramach wczesnej profilaktyki onkologicznej kontrolować również błony śluzowe górnych dróg oddechowych. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny NBI wykryje nawet te zmiany, które dotąd były niewidoczne dla wprawnego oka lekarza czy tradycyjnych urządzeń diagnostycznych. A jak wiadomo wczesna diagnostyka to większe szanse na wyleczenie.

Objawami, które bezwzględnie nakazują wizytę u laryngologa są przede wszystkim: przewlekła chrypka, uporczywe bóle w okolicy czoła, oczodołów, nosogardła, krtani i uszu, nawracające uporczywe krwawienia z nosa, niedosłuch jednostronny. Często zdarza się, że nie wiemy o zmianach chorobowych w górnych drogach oddechowych, ponieważ nie odczuwamy żadnych objawów.

Stany przedrakowe zwiększają ryzyko nowotworu nawet o kilkadziesiąt procent, dlatego tak ważne jest wczesne ich wykrycie.

Najczęstsze nowotwory spotykane w okolicy górnych dróg oddechowych to rak krtani, rak gardła, rzadziej rak jamy ustnej i nowotwory wywodzące się z gruczołów ślinowych czy tkanki limfatycznej.

Czym jest badanie NBI?



– Od niedawna dla polskich pacjentów dostępna jest nowoczesna aparatura diagnostyczna wykorzystująca światło NBI, dzięki której bezboleśnie i kompleksowo możemy sprawdzić stan górnych dróg oddechowych podczas jednej wizyty. Badanie endoskopowe z użyciem NBI jest powszechnie stosowane, np.: w gastroenterologii, jednak w przypadku laryngologii jest to nowość – podkreśla dr n. med. Michał Michalik, specjalista otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, szef Centrum Medycznego MML.

Badanie NBI (Narrow Band Imaging) wykorzystuje różnice we właściwościach pochłaniania światła przez krew i tkanki otaczające naczynie krwionośne. Zdrowa śluzówka pokrywająca górne drogi oddechowe ma zabarwienie różowoczerwone. Dzięki NBI możliwa jest ocena jej koloru oraz wychwycenie w niej miejsc o wzmożonym metabolizmie i nadmiernym unaczynieniu, co może świadczyć

o zmianie nowotworowej. Badanie to pozwala na wczesne wykrycie nawet niewielkich zmian, również tych słabo widocznych przy zwykłym badaniu.

Wcześnie wykryty stan zapalny czy zmiana nowotworowa to większa szansa na szybsze i skuteczne wyleczenie.

NBI – dlaczego warto?

– NBI jest badaniem pomocnym również w trakcie zabiegów chirurgicznych, gdzie zobrazowanie tkanek wąską wiązką światła w wiarygodny sposób wskazuje chirurgowi granicę zdrowej błony śluzowej i tkanki nowotworowej. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne usunięcie chorej tkanki – powiedział prof. dr hab. med. Wiesław Konopka z Kliniki Otolaryngologii ICZMP w Łodzi, konsultant CM MML.

Celem badań jest wykrycie nieprawidłowych zmian poprzedzających nowotwór lub choroby w stadium bezobjawowym. Badaniom z użyciem endoskopu NBI powinny poddać się osoby z grupy zwiększonego ryzyka.

W przypadku tzw. „pozytywnego” wyniku testu, czyli wykryciu nieprawidłowych naczyń krwionośnych w obrębie błony śluzowej, pacjenci są poddawani szczegółowej diagnostyce.

Znaczenie badań przesiewowych jest nieocenione, gdyż pozwalają one na wykrycie nowotworu w bardzo wczesnym stadium, co daje możliwość szybkiego wdrożenia leczenia i szansę na całkowite wyleczenie.

– Procedura badania jest prosta, a samo badanie jest nieinwazyjne i niebolesne. Polega na wprowadzeniu do światła górnych dróg oddechowych endoskopu, czyli giętkiego przewodu o średnicy kilku milimetrów zakończonego kamerą o wysokiej rozdzielczości, pozwalającej na dokładne oglądanie wnętrza naszego ciała. W trakcie badania tkanki są oświetlane dodatkowo wąską wiązką światła – NBI – co pozwala na uzyskanie wysoko wykontrastowanego obrazu pozwalającego na różnicowanie i wstępną ocenę nieprawidłowości – lek. med. Grzegorz Sobczyk, specjalista otolaryngolog, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, konsultant z zakresu onkologii w diagnostyce górnych dróg oddechowych.

Jak podkreślają eksperci wczesne wykrycie zmian nowotworowych daje szanse na zupełne wyleczenie pacjenta. Dlatego warto raz do roku wykonać badanie endoskopowe z użyciem NBI.

