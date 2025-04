Na języku człowieka zlokalizowane są specjalne komórki tzw. kubki smakowe, których zadaniem jest odbiór bodźców w postaci 4 smaków: słonego, słodkiego, gorzkiego i kwaśnego. Receptory te zlokalizowane są w różnych częściach języka. Co ciekawe w rozróżnianie bardziej złożonych doznań smakowych silnie zaangażowany jest także węch. Tłumaczy to dlaczego u osób z np. katarem obserwuje się zmniejszenie odczuwania smaku spożywanych potraw.

Reklama

Co może spowodować zmniejszenie wrażliwości na bodźce smakowe?

Nieprawidłowości w odbiorze bodźców smakowych są częstym działaniem niepożądanym działania wielu leków. Ma to związek zarówno ze zmniejszaniem ilości wydzielanej śliny, jak i bezpośrednim działaniem na kubki smakowe.

Które leki mogą zmienić nasz smak?

Do leków będących częstą przyczyną upośledzenia smaku należą m.in. preparaty powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ale także leki antyhistaminowe (stosowane u alergików) i niektóre antybiotyki. Oddzielną grupę leków mogących zaburzać czucie smaku są leki przeciwnowotworowe.

Zobacz też: Żucie i wypluwanie -zaburzenie odżywiania?

Pogorszenie smaku? Zmień dietę!

Innym ważnym czynnikiem upośledzającym smak jest niedobór niektórych składników mineralnych, głównie cynku i miedzi. Pierwiastki te są konieczne do prawidłowego działania receptorów, a ich utrata (np. przez stosowanie niektórych leków) wiąże się z obniżeniem wrażliwości na bodźce czuciowe.

Z innych czynników mogących przyczynić się do zaburzeń smaku warto wymienić cukrzycę, chorobę refluksową, a także niektóre przypadki zatrucia (np. ołowiem). Uszkodzenia nerwów przewodzących bodźce smakowe lub obszarów mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji z receptorów należą do rzadkości.

Zobacz też: Nie traktuj diety jako tymczasowej zmiany

Reklama

Kiedy może dochodzić do omamów smakowych?

O omamach smakowych mówimy wtedy, gdy dana osoba czuje zmieniony smak konkretnego jedzenia lub płynów, nawet gdy ich nie spożywa, ani nie ma z nimi kontaktu. Stan taki ma miejsce najczęściej u osób chorych na schizofrenię, przy czym warto zauważyć, że omamy smakowe są zdecydowanie rzadsze od słuchowych czy wzrokowych.