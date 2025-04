Kolka żółciowa

Najbardziej typowym objawem kamicy żółciowej jest kolka żółciowa. Objawia się ona bardzo silnym, niespodziewanym bólem w prawym nadbrzuszu. Typowo ból pojawia się po spożyciu tłustego, obfitego pokarmu. Ból często promieniuje do pleców i ku górze (pod prawą łopatkę). Kolce żółciowej zazwyczaj towarzyszą mdłości oraz wymioty. Chory z kolką żółciową nie jest w stanie wykonywać jakichkolwiek czynności, leży skulony, gdyż każdy ruch powoduje nasilenie bólu. Ból kolkowy trwa wiele godzin. Jeśli chory zgłasza ból trwający kilka minut to należy szukać innej przyczyny dolegliwości.

Kolka jest wywołana skurczami pęcherzyka i dróg żółciowych, które spowodowane są przesuwającym się kamieniem żółciowym. Napad kolki żółciowej leczy się silnymi lekami przeciwbólowymi i rozkurczowymi podawanymi dożylnie. Kojące są również ciepłe okłady w okolicy nadbrzusza. Dopiero powtarzające się kolki są wskazaniem do leczenia operacyjnego.

Reklama

Kiedy rozpoznajemy ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego?

Najczęstszą przyczyną zapalenia pęcherzyka żółciowego jest kamica żółciowa. Rozpoznaje się je, gdy po napadzie kolki bóle nie przechodzą w ciągu 6 godzin, towarzyszy im obrona mięśniowa w prawym nadbrzuszu oraz występuje wzrost temperatury ciała.

Zapalenie pęcherzyka można leczyć podobnie jak kolkę żółciową lekami przeciwbólowymi i rozkurczowymi. Niekiedy konieczne jest zastosowanie antybiotykoterapii. Takie postępowanie powoduje złagodzenie objawów, jednak trwałe wyleczenie można osiągnąć jedynie w wyniku operacyjnego wycięcia pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia). U większości pacjentów zabieg ten można wykonać laparoskopowo.

Przeczytaj: Kolka - co zrobić, gdy złapie i nie chce puścić?

Reklama

Kiedy dochodzi do kamicy przewodowej?

Powstałe w pęcherzyku kamienie żółciowe mogą się przemieszczać do przewodów żółciowych. Złogi z przewodów żółciowych mogą ulec samoistnemu przemieszczeniu do dwunastnicy i zostać wydalone, jednak w większości przypadków blokują się w przewodzie żółciowym wspólnym lub zwieraczu Oddiego.

Kamicę przewodową należy podejrzewać przede wszystkim u pacjentów z potwierdzoną kamicą pęcherzyka, u których występuje żółtaczka oraz napad kolki żółciowej, a także u pacjentów z nawrotem dolegliwości bólowych lub żółtaczką po usunięciu pęcherzyka żółciowego.

Leczeniem z wyboru u pacjentów z rozpoznaną kamicą przewodową jest endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna ze sfinkterotomią. Złogi usuwa się do dwunastnicy poprzez naciętą brodawkę większą. Metoda ta prowadzi do wyleczenia w 90% przypadków.

Polecamy: Jak leczyć kamicę żółciową?