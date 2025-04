Do czego potrzeba jest śledziona?

Prawidłowa śledziona jest niewyczuwalnym palpacyjnie narządem jamy brzusznej ulokowanym pod lewym łukiem żebrowym. Powiększona może być wyczuwalna, a niektóre choroby tego narządu powodują tak znaczne jego powiększenie, że zajmuje on znaczną część jamy brzusznej.

Główną funkcją śledziony jest produkcja przeciwciał oraz usuwanie starych erytrocytów, leukocytów i płytek krwi. Śledziona jest również magazynem krwi, która w przypadku zwiekszonego wysiłku wyrzuca te dodatkową porcję na obwód, zapobiegając tym samym niedotlenieniu tkanek.

Śledziona nie jest bezwzględnie niezbędna do życia. W przypadku usunięcia, jej funkcje przejmuje wątroba i inne narządy. Prawdą jest, iż osoby po operacyjnym usunięciu śledziony (splenektomii) mają nieco niższą odporność na infekcje.

Kiedy dochodzi do powiększenia śledziony?

Prawidłowa śledziona jest niewyczuwalna przez powłoki brzucha. W przypadku jej powiększenia, w badaniu palpacyjnym, możemy wyczuć opór w jej rzucie, czyli pod lewym łukiem żebrowym. Wystający spod łuku żebrowego brzeg przebiega skośnie obniżając się ku pępkowi.

Powiększenie śledziony towarzyszy takim chorobom systemowym jak nadciśnienie wrotne, ostre choroby zakaźne, kolagenozy, białaczki, ziartnica złośliwa, czerwienica, szpiczak mnogi żóltaczka hemolityczna czy choroba Addisona-Birmera. Należy przy tym podkreślić, że samo powiększenie śledziony nie jest wskazaniem do splenektomii.

Jakie są wskazania do splenektomii?

Wskazaniem do wycięcia śledziony jest urazowe uszkodzenie śledziony. Największą liczbę operacji tego narządu wykonuje się w celu powstrzymania krwotoku z urazowo pękniętej śledziony. Śledziona jest narządem kruchym i może pęknąć nawet przy uderzeniach, które nie powodują przerwania ciągłości skóry.

Kolejną grupą schorzeń w przypadku których należy rozważyć usunięcie śledziony są choroby hematologiczne, przebiegające z hipersplenizmem, czyli powiększeniem śledziony połączonym z nadmierną czynnością krwinkogubną tego narządu.

Oprócz tego wskazaniem do splenektomii są choroby samej śledziony takie jak torbiele, ropnie oraz zakrzep żyły śledzionowej. Są to stosunkowo rzadkie patologie, a w ich przypadku wycięcie śledziony prowadzi do całkowitego wyleczenia.

