Jakie są przyczyny konieczności usunięcia zęba?

Najczęstszymi przyczynami usunięcia zębów są zęby ze zniszczonymi tkankami twardymi, które nie nadają się do odbudowy zachowawczej ani odbudowy protetycznej. Często usuwa się też:

Reklama

zęby z pozostawionymi torbielami, które należy wyłuszczać ;

z pozostawionymi torbielami, które należy wyłuszczać ; zęby zatrzymane, które usuwa się operacyjne – zarówno w procedurach chirurgii jednego dnia, jak i znieczuleniu miejscowym.

Usunięcie zęba – jak wygląda zabieg ekstrakcji?

Zabieg usunięcia zęba polega na zerwaniu więzadeł, które trzymają ząb w zębodole. Zadaniem stomatologa jest, w odpowiednich ruchach ekstrakcyjnych, wyjąć ząb z zębodołu, zrywając „liny”, które go trzymają. Stomatolog po poprawnym złapaniu zęba, chwyta ząb odpowiednim narzędziem i zmienia swoją pozycję tak, aby siłą i poprawnymi ruchami ekstrakcyjnymi usunąć ząb. Robi to zawsze z wyczuciem i bardzo delikatnie, ponieważ anatomia zęba pacjenta nie zawsze jest taka, jaką przedstawia zdjęcie radiologiczne czy podręcznik. Często można się spotkać z różnymi anomaliami.

Poprawne usunięcie zęba to usunięcie go w całości oraz wyłyżeczkowanie (usunięcie) zmian okołowierzchołkowych, które powstały na skutek procesu zapalnego tkanek.

Warto wiedzieć: Czy należy usuwać zęby mądrości?

Jakie są przeciwwskazania do usunięcia zęba?

Przeciwwskazaniem do usunięcia zęba może być na przykład ząb znajdujący się w naczyniaku krwionośnym lub ząb, który tkwi w guzie nowotworowym bądź jego sąsiedztwie. Taki nowotwór jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do usunięcia zęba.

Zmian nowotworowych często nie widać, dlatego stomatolog przeprowadzając dokładne badania i wywiad z pacjentem musi być zawsze czujny. Jest to bardzo istotne w diagnostyce poprawnego usuwania zębów.

Reklama

Ból po usunięciu zęba

Przez dwie godziny po usunięciu zęba nie należy jeść ani pić. Ból, który nasila się, gdy znieczulenie przestanie działać można złagodzić przykładając do twarzy lód i zażywając środki przeciwbólowe.

Polecamy: Leczenie kanałowe zęba czy ekstrakcja zęba – co wybrać?

Autor: lek. dent. Piotr Osica, ekspert portalu Dentowizja.pl

Chcesz wiedzieć więcej o stomatologii? Wejdź na portal www.dentowizja.pl