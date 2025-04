Czynniki szkodliwe nadal mogą spowodować trwałe uszkodzenia zarodka, co zwykle kończy się utratą ciąży. Jednak jeżeli nasz maluch przetrwa te tygodnie,najprawdopodobniej ciąża przebiegnie prawidłowo a dziecko urodzi się zdrowe.

Rozwój zarodka

W tym okresie u zarodka wyodrębniają się ręce i nogi. Na początku są jeszcze niekształtne, ale pod koniec okresu zarodkowego mają już wyraźnie widoczne paluszki. Duża przemiana zachodzi też w obrębie głowy i twarzy. Wyodrębniają się oczy, które początkowo tylko częściowo przykrywają powieki. W 7 tygodniu powstaje język. Na przełomie 9 i 10 tygodnia ciąży powieki już całkowicie zakrywają oczy malucha. Widoczne są też usta i mały nosek. Mózg również dynamicznie rośnie. W 7 tygodniu składa się już z tych samych 5 części co mózg dorosłego człowieka.

Narząd, który wzbudza wiele emocji, czyli serce naszego dziecka przystosowuje się coraz lepiej do swojej funkcji. Najpierw dzieli się na dwie jamy – przedsionek i komorę, aby pod koniec 10 tygodnia przybrać końcową postać składającą się z czterech jam – dwóch przedsionków i dwóch komór. Równolegle z rozwojem serca dojrzewają i tworzą się nowe naczynia tętnicze i żylne. Dzięki temu tlen i substancje odżywcze mogą docierać do najodleglejszych komórek organizmu. Dobrze odżywiony maluszek ma zapewnione jak najlepsze warunki do dalszego wzrostu.

Układ pokarmowy, który do tej pory składał się ze ślepo zakończonej rurki dzieli się na podstawowe części. Pod koniec 10 tygodnia dziecko może się poszczycić przełykiem, żołądkiem, jelitami i odbytem. Ponadto rozwinęły się też trzustka i wątroba. Wątroba to niezwykle ważny narząd dla zarodka, ponieważ podczas pobytu w łonie matki produkuje krwinki czerwone, odpowiedzialne za przenoszenie tlenu.

Na przełomie 6 i 7 tygodnia układ oddechowy oddziela się od pokarmowego. Wówczas powstają zawiązki płuc i oskrzeli, które będą dojrzewać aż do końca 34 tygodnia ciąży, kiedy to dziecko jest w stanie samodzielnie oddychać poza organizmem mamy.

Intensywnie rozwija się również układ moczowy i płciowy, jednak na tym etapie nie można jeszcze określić płci dziecka.

Ciało kobiety

Kobieta wciąż dotkliwie odczuwa skutki przebywania w jej ciele małego człowieka. Wciąż utrzymują się mdłości i wymioty. Do tego dołączają się zaparcia i konieczność częstego oddawania moczu. Piersi są coraz większe i bardzo wrażliwe. Ponadto przyszła mama staje się senna i zmęczona, mogą nawet występować omdlenia.

