Jak się zarazić?

Reklama

Kiła jest chorobą bakteryjną. Patogenem odpowiedzialnym za jej kliniczne następstwa jest Treponema pallidum - krętek blady. Dominującą drogą zakażenia są stosunki płciowe pochwowe, analne i oralne. Jednak należy pamiętać, że możliwa jest także transmisja tej choroby poprzez kontakt uszkodzonej skóry w trakcie kontaktów intymnych z osobą zakażoną krętkiem bladym.

W przypadku zmian zlokalizowanych w gardle, do przeniesienia choroby może dojść poprzez pocałunek. Po zakażeniu ma miejsce ogólnoustrojowy rozsiew bakterii drogą naczyń chłonnych i krwionośnych. Już po pierwszej dobie od zakażenia krętki blade zajmują węzły chłonne i tam następuje ich szybkie namnażanie. Drugim miejscem ich natychmiastowego rozwoju są tkanki w okolicy wrót zakażenia.

Konsekwencją kiły u kobiety ciężarnej jest przezłożyskowa transmisja krętków do organizmu dziecka, co może doprowadzić do jego śmierci wewnątrzmacicznej lub zespołu poważnych wad rozwojowych.

Przebieg kliniczny kiły

Na początku należy zaznaczyć, że kiła dotyczyć może każdego narządu. Tym samym może naśladować wiele innych schorzeń i opóźniać postawienie prawidłowego rozpoznania. Dlatego też warto znać cechujące się pewną prawidłowością obrazy chorobowe wywołane przez krętki.

Sprawdź: Kiedy należy podejrzewać grzybicę okolic intymnych?

Po 3-tygodniowym okresie wylęgania w miejscu pierwotnego ogniska powstaje typowy, jednorazowy odczyn miejscowy, tzw. objaw pierwotny. Synonimem tego stanu klinicznego jest kiła pierwszorzędowa. Poprzez intensywny naciek komórek odpornościowych wytwarza się okrągłe, niebolesne owrzodzenie pokryte nalotem i o gładkich, twardych brzegach. Jednocześnie ulegają powiększeniu okoliczne węzły chłonne. Mniej więcej po tygodniu owrzodzenie goi się samoistnie. Powyższa zmiana pierwotna określana jest także jako wrzód twardy. Najczęściej umiejscawia się w okolicach rowka zażołędnego, na napletku prącia lub w okolicy tylnego spoidła czy na wargach sromowych i szyjce macicy. Około 8 tygodni po zakażeniu, pod wpływem krwiopochodnego wysiewu bakterii, pojawia się ogólny odczyn alergiczny, który stanowi już drugi okres choroby (kiła drugorzędowa).

Co to jest kiła drugorzędowa?

Stadium kiły drugorzędowej cechuje się wystąpieniem typowej osutki kiłowej. Może być poprzedzone objawami zwiastującymi nieznaczną gorączką, bólami stawów, głowy, ogólnym poczuciem choroby oraz uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych i ich stwardnieniem. Wykwity osutki kiłowej najczęściej przybierają postać plamisto-grudkową i przechodzą z tułowia na całe ciało. Spotykane są także zmiany o charakterze łuszczących się grudek. Osutka zanika po kilku tygodniach i tym samym rozpoczyna się okres kiły utajonej. Z biegiem czasu dochodzi do nawrotów zmian skórnych, jednak są one mniej nasilone i nie tak równomiernie rozwinięte.

Kiła drugorzędowa może nawracać przez okres 2-3 lat, a oprócz osutek mogą występować :

ograniczone łysienie ,

, kłykciny o okolicy otworów ciała,

zmiany w zabarwieniu skóry szyi,

kiłowe zapalenie tęczówki oraz nerwu wzrokowego i siatkówki,

krwiopochodne zajęcie opon mózgowych,

zajęcie narządów wewnętrznych (wątroby i nerek),

zmiany kostne ( szczególnie w zakresie kości goleni i czaszki),

małe, powierzchowne, niebolesne nadżerki pod postacią rzekomej opryszczki błony śluzowej jamy ustnej i języka oraz podobne na migdałkach i strunach głosowych prowadzące do przewlekłego zapalenia krtani.

W 4. i 5. roku trwania kiły chorzy przeważnie nie wykazują żadnych objawów klinicznych. Jest to stan zwany późną kiłą utajoną. Po wielu latach występują już dwa zasadnicze objawy kiły trzeciorzędowej – kilaki i przewlekłe zapalenie zajętych narządów, w tym ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego) i układu sercowo-naczyniowego.

Jakie są powikłania kiły?

Nie leczona kiła może się okazać tragiczna w swoich skutkach. Do najpoważniejszych powikłań zakażenia krętkiem bladym należą zaburzenia neurologiczne. Głównymi następstwami inwazji ośrodkowego układu nerwowego są zaburzenia wzroku, słuchu oraz zaburzenia psychiczne. Kolejnym powikłaniem może być kiłowy wiąd rdzenia, objawiający się postępującymi zaburzeniami czucia i motoryki.

Sprawdź: Jak rozpoznać wadę serca?

Krętek blady atakując serce i naczynia krwionośne, w tym tętnice wieńcowe, prowadzi do ciężkich zaburzeń rytmu i zaburzeń ukrwienia różnych partii ciała. Kilaki wątroby wiążą się z trwałym upośledzeniem jej funkcji. Innymi skutkami przeoczonego zakażenia kiłą jest błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych, które może prowadzić do niewydolności narządowej.

Reklama

Położniczym powikłaniem kiły jest wrodzony wariant tej choroby u dziecka. Wówczas przeważnie następuje obumarcie płodu. Jeśli zaś ciąża zakończy się urodzeniem żywego dziecka, wykazuje ono od razu objawy kiły trzeciorzędowej.