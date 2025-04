Co to takiego?

Kłykciny kończyste, inaczej brodawki płciowe, to guzki o różnym kształcie i wielkości, koloru czerwonawego lub brązowego. Zwykle nie bolą. Najczęściej umiejscawiają się w okolicach intymnych – na członku, wargach sromowych, wokół odbytu. Czasem wnikają wgłąb cewki moczowej, pochwy, jelita grubego. Zdarza się, że występują na ustach, podniebieniu. Nieleczone brodawki osiągają znaczne rozmiary i zmieniają kształt narządów płciowych tak, że przypominają one kalafior lub winogrono.

Dlaczego się pojawiają?

Przyczyną ich powstawania jest wirus brodawczaka ludzkiego HPV, najczęściej typ 6 oraz 11. Jest to choroba ludzi młodych, zwykle 19 – 20-letnich. Nosicielstwo wirusa to zjawisko bardzo częste - dotyczy około 25% osób aktywnych seksualnie, przy czym tylko u 4% nosicieli pojawi się objawowa postać choroby. Paradoksalnie możemy zarazić się kłykciami od osoby, która kłykcin nie posiada. Brodawki płciowe to choroba weneryczna, ale przenosi się także przez używanie wspólnych ręczników, wspólne kąpiele. Tą drogą wirus często szerzy się na dzieci osób chorych. Jednak w przypadku pojawienia się brodawek płciowych u nieletnich należy zawsze wykluczyć przemoc seksualną.

Bywają bardzo niebezpieczne

Brodawki szczególnie szybko rozwijają się u osób zarażonych wirusem HPV w czasie ciąży. Podczas porodu dziecko w sposób naturalny ma kontakt z kłykciami. W wyniku zarażenia się chorobą może dojść do pojawienia się brodawek w krtani maluszka. Często wymagają one wielokrotnego usuwania. Bardzo rzadko zdarza się, że rozprzestrzeniają się do oskrzeli i płuc doprowadzając nieuchronnie do śmierci dziecka.

Można się przed nimi chronić

Jak w przypadku każdej choroby przenoszonej drogą płciową, ryzyko zachorowania rośnie wraz z liczbą partnerów seksualnych. Wczesne rozpoczęcia życia płciowego szczególnie naraża na zakażenie, ponieważ bardzo młode osoby są dużo mniej odporne na HPV.

Polecamy: Wirus HPV- co to jest

Prezerwatywa niestety nie zapobiega zakażeniu. Najskuteczniejszą ochroną jest posiadanie stałego partnera i wzajemna wierność. Dostępna jest też szczepionka przeciwko HPV typu 6, 11, 16 i 18 (dwa ostatnie typy przyczyniają się do zachorowania na raka szyjki macicy). Warto spytać o nią swojego lekarza.

Trzeba się ich pozbyć

Im wcześniej zgłosimy się do lekarza, tym lepiej. Brodawki o małych rozmiarach można wyleczyć za pomocą odpowiedniego kremu. Większe trzeba usuwać przez zamrażanie, laseroterapię lub chirurgicznie. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, więc jest niebolesny. Kłykciny mogą nawracać, wymagają wtedy ponownego leczenia. Na szczęście ich całkowite wyeliminowanie jest możliwe.

Polecamy: Diagnostyka zakażeń wirusem HPV

Reklama