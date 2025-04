Swędzenie, zaczerwienienie, podrażnienie to może, ale nie musi być początek infekcji intymnej. By nie dopuścić do jej rozwoju, warto zadbać o szybką regenerację błon śluzowych i zastopować rozwój chorobotwórczych grzybów i bakterii. Jak to zrobić?

Higienicznie i delikatnie

Rano i wieczorem podmywaj się, korzystając z płynu do higieny intymnej. Takiego, który ma neutralne pH i zawiera pałeczki kwasu mlekowego. Możesz też przemywać okolice płciowe leczniczym roztworem

z rumianku lub na bazie benzydaminy (bez recepty, pytaj w aptekach).

Naturalna ochrona Aby przywrócić równowagę bakteryjną

w pochwie, aplikuj sobie dopochwowe kapsułki z probiotykami. Stosuj je przez tydzień – rano i wieczorem albo tylko na noc. Gdy objawy miną, używaj probiotyków doraźnie, np. po powrocie z basenu albo po stosunku, w wyniku którego doszło do otarć.