Natłok codziennych obowiązków, rutyna i zmęczenie wkradające się w nasze życie zawodowe i prywatne, powodują coraz większe odczuwanie stresu. Jesienna aura i koniec sezonu urlopowego też nie sprzyjają dobremu nastrojowi. Już 60 % Polek przyznaje, że cierpi z powodu stresu, a większość naszych rodaków uważa, że stres to w dzisiejszym życiu rzecz normalna, do której powinniśmy się przyzwyczaić. Jednak coraz więcej osób daje się przekonać, że tę cywilizacyjną chorobę łatwo pokonać.

Zobacz także: Najbardziej narażeni na stres są pracownicy biur

Reklama

Polacy są optymistami - wierzą, że stres w końcu minie

Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP* wynika, że aż połowa Polaków nie wierzy, że ich stres kiedyś minie. Największą grupą zestresowanych są ci, którzy martwią się sytuacją finansową (31 %), kolejnym powodem stresu jest sytuacja w życiu prywatnym (29 % respondentów), natomiast 27 % Polaków stresuje praca zawodowa. Jak walczyć ze stresem? Tylko 19 % naszych rodaków uprawia sport. Inni uciekają w jedzenie, nadmierne spożywanie alkoholu, leki. Jednak coraz częściej świadomie Polacy wybierają fitness, zdrowy tryb życia, czy wyjazdy do SPA.

Samopoczucie i stan psychiczny Polaków jest jednak bardzo zróżnicowany i ma na to wpływ nie tylko nasza codzienna praca, ale także płeć poziom życia i ogólny stan zdrowia. Jak wynika z badań GUS z ubiegłego roku, to kobiety są bardziej podatne na stres. Częściej dopada je chandra, nie tylko ta spowodowana jesienną aurą. Częściej odczuwają wahania nastroju, doświadczają stanów nerwicowych i depresyjnych. Kobiety są jednak o wiele bardziej niż mężczyźni skłonne do leczenia i chcą sobie pomóc. Korzystają więc z pomocy poradni psychologicznych. Potrafią też znaleźć sposoby na zrelaksowanie się – z pomocą przychodzą im ciekawe oferty SPA, z roku na rok rozszerzające się i powiększające swoją ofertę o nawet 70 %

Z kolei z badań CBOS** wynika, że aż 70 % badanych Polaków uważa, że warunki życia w Polsce są trudne, szkodliwe dla zdrowia psychicznego i zwiększają ryzyko zachorowań na choroby psychiczne. Polacy coraz częściej odczuwają rozdrażnienie i zdenerwowanie (86 % badanych), a nawet obserwuje u siebie objawy depresji (54 % ankietowanych). Jak mówią eksperci brakuje specjalistów od zdrowia psychicznego, a także profilaktyki, dzięki której można zwalczyć ten problem u źródła. Stres powoduje fobie, pogarsza samopoczucie z dnia na dzień, przez co coraz więcej osób budzi się z poczuciem zniechęcenia i żalu. W dzisiejszym pędzącym świecie zaczynamy swój dzień w stresie, nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, ponieważ z problemem zostajemy sami. Jak temu zaradzić?

Reklama

Jak radzić sobie ze stresem? - sposoby na relaks

Według raportu GUS jeszcze niespełna dwa lata temu ok. 75 % Polek zażywało leki uspokajające. Codzienne życie jednak nie zwalnia, ale kobiety łatwiej asymilują się w nowym otoczeniu i szybko odnajdują nowe sposoby zwalczania stresu. Relaks i spokój odnajdują m.in. w ośrodkach SPA. To często wypad z przyjaciółką do miejsca, w którym można odetchnąć i wypocząć po codziennych trudach i zmaganiach. Stres to nie tylko złe samopoczucie, ale także bóle pleców i karku – to stany przewlekłe organizmu powodowane stresem odnotowane już u ok. 60 % Polek. Wnioski nasuwają się same – nie tylko odnowa wellness jest potrzebna, ale także odnowa duchowa.

*badanie TNS OBOP – „Polski stres” na zlecenie „Gazety Wyborczej”, 2013.

**badanie CBOS – „Zdrowie psychiczne Polaków”, październik 2012.

Źródło: Materiały prasowe Manor House SPA Chlewiska/bj

Zobacz także: Dobry szef to mniejszy stres w pracy