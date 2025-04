Kolka łapie nas znienacka. Zwykle czujemy wtedy dość intensywny, kłujący ból. Co go powoduje, w jaki sposób sobie pomóc i zaradzić dolegliwościom w przyszłości?

Kolki - skąd się biorą?

Według lekarzy, kolka to ból, który występuje w wyniku skurczów ścianek narządów wewnętrznych. Najczęściej dokucza niemowlętom. Pierwsze jej ataki zaczynają się między 4. a 6. tygodniem życia, trwają od kilkunastu minut do kilku godzin. Maluch jest wtedy płaczliwy i ma wzdęty brzuszek. Dolegliwości zwykle ustępują ok. 3.–6. miesiąca życia, gdy dojrzeje układ pokarmowy dziecka. Zanim to nastąpi, można ulżyć dziecku, podając mu krople:

ułatwiające eliminację gazów – tak działają preparaty z simetikonem i dimetikonem (te przeznaczone dla niemowląt stosuje się od 28. dnia życia),

Zanim zaczniesz kurować maluszka, skontaktuj się z pediatrą, by mieć pewność, że dolegliwości rzeczywiście powoduje kolka niemowlęca! W przypadku starszych dzieci i dorosłych, jeśli skurczowy ból jelit czy dróg moczowych jest bardzo silny, długo trwa albo często nawraca, koniecznie trzeba skonsultować się z lekarzem.

W przypadku zwykłej kolki możesz jednak pomóc sobie sama:

1. Kolka wysiłkowa

Dokucza np. po marszu czy biegu. Odczuwamy wtedy kłucie w boku, zwykle pod lewymi żebrami. To skutek powiększenia się śledziony, do której nagle trafia większa niż normalnie dawka krwi. Na kolkę taką najbardziej podatne są osoby, które rzadko ćwiczą albo najadły się niedługo przed wysiłkiem. Atak kolki szybciej ustąpi, jeśli zatrzymasz się, poluźnisz ubranie, pochylisz się i będziesz spokojnie oddychać. Rada na przyszłość: postaraj się regularniej trenować.

2. Kolka wątrobowa

Kłuje pod prawymi żebrami lub w górnej części brzucha, czasem też ból promieniuje do łopatki lub „opasuje” tułów. Objawy nasilają się po zjedzeniu dania tłustego lub smażonego. Są efektem niedostatecznego wytwarzania żółci lub blokujących jej odpływ kamieni żółciowych (trzeba to zbadać!). Przyłóż sobie do brzucha ciepły termofor i zażyj środek rozkurczowy (np. No-Spa, Galospa). Rada na przyszłość: niech twoje menu zawiera mało tłuszczów zwierzęcych.

3. Kolka nerkowa

Może obejmować okolice krzyża i promieniować do przodu, aż do spojenia łonowego. Często towarzyszy jej bolesne parcie na pęcherz. Takie objawy zwykle sygnalizują rozwój kamicy nerkowej (powiedz

o dolegliwościach interniście!). Kolka występuje wtedy, gdy kamień chce się wydostać z nerek na zewnątrz przez drogi moczowe. Zażyj środki przeciwbólowe i rozkurczowe, połóż się na boku i przyłóż sobie

do krzyża ciepły okład.

4. Kolka jelitowa

Może występować w dowolnej części brzucha. Pojawia się po posiłku, zwłaszcza gdy jedliśmy łapczywie, nerwowo albo dużo rozmawialiśmy podczas biesiadowania. To wynik połykania powietrza, które trafia do jelit, powodując ich rozdęcie i skurcze. Kolkę taką potęgują dodatkowo zaparcia. Rozepnij pasek i połóż się na kwadrans. Możesz też małymi łykami wypić napar z kopru włoskiego (działa rozkurczowo). Rada na przyszłość: unikaj szybkiego jedzenia.