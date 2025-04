Endoskopia

Jest to pewien rodzaj badań, który umożliwia zajrzenie do jam naszego ciała, na przykład do pęcherza moczowego, przewodu pokarmowego, oskrzeli czy nawet stawów. Badania te wykonuje się z użyciem wzierników – endoskopów, które w zależności od zastosowania mają swoje specjalne nazwy. Bronchoskop służy do oglądania tchawicy i oskrzeli, a kolonoskop jelita grubego.

Kolonoskopia

Do kolonoskopii używa się giętkich aparatów – fiberoskopów. Badanie to jest bezpieczne. Ryzyko powikłań po nim jest niewielkie. Przedziurawienie ściany jelita zdarza się u mniej niż 1% pacjentów. Krwawienie występuje u około 1,5% i w większości przypadków nie jest groźne. Kolonoskopia wykonywana jest pod osłoną leków przeciwbólowych lub kiedy to konieczne w znieczuleniu ogólnym. Badanie to wymaga specjalnego przygotowania. Błona śluzowa jelita grubego musi być oczyszczona z resztek pokarmowych. Po skierowaniu na badanie wydawane są konkretne zalecenia dotyczące przygotowania się. Jeśli nie zastosujemy się do nich badanie może być trudne do przeprowadzenia lub nawet nie możliwe.

Przygotowanie

Na trzy dni przed nie należy spożywać owoców zawierających drobne pestki – winogrona, kiwi, truskawki, maliny oraz innych nasion i pestek. Na dzień przed badaniem można zjeść tylko śniadanie, ale bez mleka i surowych owoców i warzyw. Należy odstawić napoje gazowane. Potem zgodnie z zaleceniami należy zacząć przyjmować środek przeczyszczający. W dniu badania nie wolno nic jeść, można pić wodę niegazowaną do 6 godzin przed badaniem.

Co daje badanie?

Bardzo dokładne obejrzenie śluzówki jelita grubego umożliwia znalezienie zmian – polipów, nadżerek i guzów. Jeśli podczas badania znalezione zostaną podejrzane zmiany pobiera się wycinki na badanie histopatologiczne, gdzie pod mikroskopem określa się rodzaj zmiany, co jest kluczowe do postawienia rozpoznania.

Poza zastosowaniem w wykrywaniu raka jelita grubego kolonoskopię wykorzystuje się jeszcze do diagnostyki choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita, biegunek i niedokrwistości o nieznanej przyczynie.

U osób po 50 rż. jest to badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego, czyli takie które wykonuje się u zdrowych osób w celu wykrycia choroby w najwcześniejszym stadium kiedy jeszcze nie daje objawów. Cały czas jednak mało osób korzysta z przywileju tego badania przesiewowego. Nie należy się go bać, wykonują to badanie dajemy sobie szansę na wczesne wykrycie raka jelita grubego i wyleczenie.

