Na czym polega kompresjoterapia?

Leczenie opuchniętych, zmęczonych nóg i żylaków jest tak stare jak sama choroba. Pierwsze wzmianki na temat kompresjoterapii zostały znalezione już w egipskich piramidach.

W czasach nowożytnych metodę tę próbował stosować Hipokrates.

Potem, w czasach starożytnych, temat został na kilkaset lat zapomniany i przywrócono go do życia pod koniec XIX wieku. Początkowo do kompresji nóg używano płóciennych bandaży. Dziś, dzięki zaawansowanym technologiom kompresjoterapia przeżywa renesans. Od wielu lat jest najważniejszą metodą w leczeniu zachowawczym.

Kiedy stosować kompresjoterapię przy żylakach?

Skutki uboczne farmakoterapii mogą być na tyle duże, że dziś w początkowym stadium choroby żylakowej lekarze zalecają przede wszystkim terapię uciskową. Jest bardzo skuteczna, powoduje zahamowanie objawów i poprawę zdrowia.

Polega na stosowaniu podkolanówek, pończoch lub rajstop o stopniowanym ucisku.

Zalety stosowania rajstop i podkolanówek uciskowych:

lepsze krążenie,

zmniejszenie średnicy żył,

poprawa wydolności zastawek żylnych odpowiedzialnych za przepływ krwi od nóg do serca,

zapobieganie zaleganiu krwi w istniejących już żylakach.

Lecznicze działanie odczuwalne jest już po pierwszym dniu stosowania, przynosi znaczną ulgę; nogi przestają puchnąć i zmniejsza się dokuczliwe odczucie ciężkości.

Do gabinetów medycznych zgłasza się wiele kobiet, które chciałyby takie efekty osiągnąć dzięki leczeniu farmakologicznemu. Dr nauk medycznych Mariusz Kózka, autor poradnika „Sposób na żylaki” przekonuje, że to błędne myślenie. W przypadku objawowych żylaków leczenie farmakologiczne nie spowoduje poprawy, ani ich zniknięcia. Powinno się je stosować razem z kompresjoterapią, która wpływa na poprawę mikrokrążenia.

"Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy leczenie zachowawcze jest kompleksowe i składa się także z kompresjoterapii i fizjoterapii, czyli terapii ruchowej" – przekonuje dr Kózka.

Gdzie kupić rajstopy uciskowe?

Po podkolanówki, pończochy czy rajstopy może sięgnąć każda kobieta, nawet ta, która nie kontaktowała się w tej sprawie z lekarzem. Dla pewności, lepiej jednak poradzić się farmaceuty lub pracownika sklepu medycznego, w którym zaopatrujemy się w te produkty. Są one wyrobem medycznym testowanym klinicznie, dlatego nie są dostępne w sprzedaży w zwykłych sklepach z ubraniami.

