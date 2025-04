Garbienie się

Wady postawy są ogromnie rozpowszechnione w społeczeństwie. Zaczyna się oczywiście od dziecka – nawyk garbienia się wchodzi w krew tak mocno, że z biegiem lat coraz ciężej się go pozbyć i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przyszłości. Należą do nich nie tylko estetyczne, czyli nieprawidłowa postawa, skrócenie wizualnej długości ciała, ale także te bólowe – związane bezpośrednio z zakończeniami nerwowymi wychodzącymi z kręgosłupa.

Kto się garbi?

Pierwsze epizody przygarbionej sylwetki ciała można obserwować już u dzieci w wieku przedszkolnym. Powody są przeróżne – zarówno te anatomiczne, jak i psychologiczne. Z anatomicznych należy wymienić spadek napięcia mięśniowego mięśni wokół kręgosłupa, które utrzymują go we właściwej pozycji. Z psychologicznych – nieśmiałość (pochylenie do przodu) lub wstyd przed zmieniającymi się proporcjami ciała (u dorastających dziewczynek fakt rozrostu piersi).

Sygnalizacja dźwiękowa

Kilka lat temu wysoką popularność zdobyło urządzenie, które sygnalizowało skrzywienie kręgosłupa poprzez sygnał dźwiękowy. Jako że sygnał ten jest bardzo wnikliwy i nieprzyjemny, zmuszał do szybkiej zmiany pozycji. Zbudowane jest z dwóch taśm oraz z czujnika, który powinien znajdować się na plecach. Problem w użyciu tego sprzętu sprawiało to, że ciężko było umiejętnie dopasować długość taśm tak, by utrzymać odpowiednie napięcie. Agresywne kampania reklamowe, szybkie rozczarowanie i niechęć najmłodszych do noszenia tego korektora było powodem przejściowego spadku popularności. Korzystne jest natomiast zjawisko ćwiczenia mięśni utrzymujących kręgosłup jako reakcji na ostry dźwięk urządzenia.

Prostotrzymacz

Jest to rodzaj zaopatrzenia, zbudowanego z elastycznych taśm, opasających odcinek ciała od pasa aż do szyi. Skupia się on na piersiowym odcinku kręgosłupa – znajduje się tam specjalne usztywnienie, które warunkuje utrzymanie wyprostowanej postawy. Można używać go zarówno w celach korekcyjnych jak i rehabilitacji po zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych, urazach i złamaniach. Mogą go stosować dzieci i dorośli. Powoduje znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa i „wymusza” wyprostowaną postawę ciała.

Przede wszystkim ćwiczenia!

Niestety żaden korektor postawy nie zapewni takiego efektu, jaki można osiągnąć poprzez właściwe ćwiczenia, prowadzone na zlecenie lekarza i pod fachowym okiem rehabilitanta. Regularność, systematyczność i aktywność, jaką wkłada się w ćwiczenia przynosi najlepsze rezultaty.

